▲白米飯是國人常見的主食之一。（示意圖／取自Pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

現代人追求健康養生，常常拋棄白飯、選擇糙米。不過，「防毒教母」知名護理師譚敦慈分享，儘管五穀雜糧可以提供比較多纖維，但她在外用餐都選擇白飯，回家才會吃糙米飯，原因是白米經過脫殼可除去8成重金屬，在不清楚產地及保存方式的情況下，在外選白飯比較安心。

林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈在談話性節目《小宇宙大爆發》聊到，糙米含有豐富纖維及維生素B，但在外吃飯時，她不曉得糙米的產地及保存方式，所以為了保險起見，反而會選擇白飯，因為白米脫殼可去除約80％的重金屬。

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譚敦慈說，她只有在家下廚才會購買糙米，畢竟是自己購買、處理，既知道產地，也知道自己是如何清洗、保存，才會吃得健康又安心，「像我都會買真空的米，打開後放冰箱，這樣當然會比較安全」。

事實上，過去消基會就曾在市面上抽檢出劣質糙米，有不少業者虛報糙米等級，甚至還有農藥超標、重金屬殘留問題。至於很多人吃了糙米、燕麥粥便祕，她指出，其實重點在於補水，如果沒有水，只有高纖維，反而會便祕。

譚敦慈先前曾分享，台灣米品質優良，所以她只吃國產米，而且保存時不會放米桶、米缸，而是會放到冰箱冷藏。為此，她也提供3點挑選建議，首先是「米粒上不可有黑點」、「選擇小包裝」及「真空包裝」。

譚敦慈補充，好的米粒通常是晶瑩剔透，盡量避開有黑點的；選擇小包裝是為了盡快吃完，否則白米放久不新鮮，高溫下容易發霉、產生毒素，這點可視人數調整；選擇真空包裝，則可在購買前觀察包裝是否有膨脹或破損，避免買到不新鮮的米。

▼穀物、白米玉米若保存不當，容易滋生黃麴毒素。（示意圖／取自Pixabay）