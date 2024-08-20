長髮哥穿「被砍上衣」出庭！多處補丁有深意　曝洪嫌來信內容

記者白珈陽／台中報導

中捷隨機砍人案今（20）日開第2次調解庭，「長髮哥」許瑞顯與兇嫌洪男委任律師，以100萬元達成和解。長髮哥今天穿著當時在捷運受害的同一件衣服、動漫《攻殼機動隊》聯名款上衣，只見衣服上有多處暗紅色補丁，以及當時被刀刺穿的破洞。熱愛動漫的長髮哥，做事風格也相當浪漫，他說，補丁處是女友特地幫他縫補，穿這件出庭也具有含義，象徵心中的傷痕已經治癒，他已決定放下此事，平淡過生活。

▲長髮哥今天穿著當時在捷運受害的同一件衣服出庭。（圖／記者白珈陽攝）



許瑞顯說，這件上衣在他送醫時，醫師為了救治將多處剪開，導致有許多破洞，左胸處也留下了一處被刀刺破的痕跡，事後女友認為他很喜愛這件衣服，用暗紅色的布料縫補破洞處，讓他能夠繼續穿。

▲▼ 許瑞顯說，醫師為了救治將上衣多處剪開，導致有許多破洞，左胸處也留下了一處被刀刺破的痕跡，女友事後替他以暗紅色布料縫補。（圖／記者白珈陽攝）



許說，洪男寫了一封信給他，開頭是「許先生您好」，內容提及法官要求的精神鑑定，洪認為沒有必要，像是在利用精神不穩等情來逃避，洪願意承擔犯罪責任。洪最後提到，有關於和解，「我也明白您內心一定有掙扎，所以我也不願想太多，只希望我犯下的錯，在您心中減少一些傷疤，讓您可以繼續平安生活，其他的我沒資格去要求，只願事件平息，大家平安。」

許表示，今天他穿著這件到處都是補丁的上衣出庭，也有受到洪男信件影響，他認為洪其實想要面對這些判決，沒有要逃避責任，因此他願意以比上次略低的金額達成和解，也算是撫平他心中的傷痕，決定將本事件放下，就此平淡地過日子。

許也說，他對洪男之後審判的量刑沒有太多想法，就由法官去做考量，今天洪的律師也表達很誠心希望這次能和解，他也認為，洪的父母沒有責任要替兒子賠償，但仍有意願拿出100萬元，他願開心接受。

許男上周與洪男父母進行第1次調解庭，許男要求金額約為120萬元，包括精神賠償、工作損失、律師費用等，不過洪男父母僅願賠償5、60萬元，未能達成共識，因此協定今天進行第2次調解，最後順利以100萬元達成和解。上週調解庭還有捷運人員到場請求賠償，但今天捷運人員未到，另名被害呂姓高中生家屬也未到。