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日月潭涵碧樓推秋季養生之旅　9／1起補足能量迎接冬天

▲日月潭涵碧樓推出秋季養生之旅，助遊客重拾生活新平衡。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲涵碧樓提供賓客天人合一的空間，以沉浸式體驗在日月潭靜謐的水色環繞中，展開專屬的養生之旅。（圖／日月潭涵碧樓提供）

記者高堂堯／南投報導

夏天逐漸接近尾聲，秋風即將輕拂，涵碧樓推出秋季養生之旅，提供賓客二天一夜或三天兩夜「天人合一」的空間：可沉浸式體驗在日月潭靜謐的水色環繞中，由專屬養生管家提供養生諮詢服務，補足能量以迎接寒冬到來。

涵碧樓指出，秋季養生之旅療程前將先以養生足浴為賓客洗塵、舒緩旅程中的疲憊，並在湖光山色舒爽的秋風中，由芳療師進行Lalu經典按摩；Lalu SPA特有的長推手法，加上輕敲頌缽聲，課程中來自印度阿育吠陀的坎薩魔杖、利用青銅微導電平衡人體系統，可紓緩緊繃肌肉與神經，在韻律與節奏中放鬆與舒緩，身心都能深層休息，「正念書法」則讓賓客能專注於當下，在呼吸中感受思維、心智與情緒的平衡，最終達到心靈的平靜與清晰。

▲▼脆皮鴨胸、信義梅子醬汁、橙皮南瓜米球，以及。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲▼脆皮鴨胸、信義梅子醬汁、橙皮南瓜米球；紫薯金桔燒羊肩。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲日月潭涵碧樓推出秋季養生之旅，助遊客重拾生活新平衡。（圖／日月潭涵碧樓提供）

涵碧樓湖光軒也推出豐富的秋日美食盛宴，中餐廳主廚以南投在地等多種甘潤食材，為THE LALU SPA 特別調製漢方養生料理，做為滋潤的五臟六腑，做補平秋燥的妙方：包括為痰濕體質端出紫薯金桔燒羊肉、燥熱體質的雙味果木櫻桃鴨，為體寒體質賓客以澳洲出產的牛肉做出南洋咖哩燒牛腩等。

▲▼日月潭涵碧樓推出秋季養生之旅，助遊客重拾生活新平衡。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲▼日月潭涵碧樓推出秋季養生之旅，助遊客重拾生活新平衡。（圖／日月潭涵碧樓提供）

▲日月潭涵碧樓推出秋季養生之旅，助遊客重拾生活新平衡。（圖／日月潭涵碧樓提供）

涵碧樓邀請賓客在遠離城市喧囂中的自然環境中，展開與自我深度連結的靈性探索、滋養身心療癒之旅，讓人在煥然一新的生機中，為即將到來的冬季儲備能量與活力；秋季養生之旅預訂專線049-2856888，或透過官方線上訂房，專案期間自9月1日至11月30日。

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