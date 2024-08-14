喊國小數學難！他曝題目「4x△=△+36，△=？」全傻了：反串吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在的小學題目，對不少大人來說可能很陌生。就有網友貼出一道數學題，直呼「國小題目已經這麼難了？」題目則是「4x△=△+36，△=？」不過，不少人卻一愣，「你國小是不是上課都把尺夾在筆上當飛機玩」、「有很難嗎」、「這是反串嗎？」「看就知道是12難在哪？」引發議論。

有網友在Threads貼出這道題，馬上有人提供解法，「4X=X+36，4X-X=36，X(4-1)=36，3X=36，X=12」、「印象中以前小學老師教小學生是這樣計算的，有幾個△就畫出幾個。△+△+△+△=△+36，△+△+△=36，△=12」、「把題目想成四個△等於一個△加36就不難了，如果不能用代數的話，就要讓孩子知道符號的意義，而不是單純的去學運算。」

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不過，更多網友紛紛傻眼，「一元一次確實是國小啊！你國小是不是上課都把尺夾在筆上當飛機玩」、「看就知道是12難在哪」、「國小有教移項吧（？」、「要看是幾年級，小學六年級就有教類似的概念～」、「這哪裡難？不就帶數字進去而已嗎」、「這是國小高年級基本題，如果是低年級就是難題了。」

還有人發現，題目寫在一張「清華大學」便條紙上，忍不住直呼，「沒有人get到哏嗎？他用清華的紙欸！這不就是用來炫耀的哏嗎？」「他用清華的紙啦！」也有網友吐槽，「這可能是清華大學的畢業考試，不會也是很正常的。」「這是反串吧！」