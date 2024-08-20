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社會 社會焦點 保障人權

中國電器減資爆內線交易　董座兄妹倒虧184萬元遭起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署起訴中電前董事長周麗真與哥哥周植基涉嫌內線交易罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

照明大廠中國電器公司前董事長周麗真，涉嫌在2020年3月間，董事會決議並公告為改善財務辦理減資前，與擔任董事的哥哥周植基分別進場，共買約2500張中電股票，雖然後來股價下跌，兄妹倆都沒有賣出，擬制性獲利約負184萬元，但因是內部人士在禁止交易期間買股，台北地檢署20日依違反《證交法》起訴周麗真、周植基兄妹。

周麗真因在2011年間為了美化中電公司(1611)財報，以非常規交易等方式，製造虛偽進銷貨及金流假象，掏空中電公司，其中周麗真不法所得超過5814萬元，2021年已經被高院依侵占等罪判刑9年，前中電總經理張志瑋不法獲利相同，也被判刑8年。

檢調持續清查周麗真在中電任職期間的相關經營問題，又發現中電董事會在2019年10月和2020年1月間，分別決定出售桃園廠房、台南樹谷園區廠房，當時估計收益達12.12億元，中電公司管理階層已在2020年3月初步決定，建議以減資方式處理賣地盈餘分配。

周麗真卻在這個重大訊息成立後，開始陸續買進中電股票，而擔任中電董事的哥哥周植基則是在收到董事會開會通知後，也大量買股，截至董事會通過「為提升股東權益」、「改善各項財務指標」，公告辦理3.5億元減資案後的18小時內，兄妹倆已買得共約2500張中電股票。

雖然後來周麗真、周植基都沒有把持股賣出，且根據市值計算，兄妹倆的帳面虧損分別是負87萬餘元、負96萬餘元，但檢察官認為，無論兄妹倆買股目的與動機，只要是內部人在法律規定禁止交易期間買賣股票，不管是否獲利，都構成內線交易犯罪，因此依法提起公訴。

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