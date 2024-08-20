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去成人展打工「見女優本人」超香？她曝經驗滅火：粉絲請不要

▲▼TRE台北國際成人展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲TRE台北國際成人展。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

TRE台北國際成人展日前順利結束，大多粉絲可能是買票進場，但難免也有人憧憬能更接近女優們，應徵當工作人員。不過，正妹YouTuber「YaYa雅雅」就分享實際打工經驗，「不建議粉絲去成人展打工」，因為若沒辦法克制想追星的衝動，除了可能會使主辦單位不高興，自己也可能因為女優在台上、台下的差距感到幻滅。

雅雅在Dcard發文，看到有些人似乎很憧憬當成人展或演唱會工作人員，便分享她四月當TAE成人展工作人員的實際感受，開頭就直呼，「首先，如果你是粉絲，沒辦法克制你看到本人想追星的舉動，請不要當工作人員。」因為很多藝人其實不喜歡跟工作人員有太多互動，更何況私下休息時並不想被打擾。

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她表示，之前當過演唱會工讀生，主辦單位都會叮嚀不要接觸、拍藝人，「之前去某藝人的演唱會打工，看到後台有工作人員還拿手機拍藝人，直接被趕出去。」

▲▼ 。（圖／雅雅授權引用）

▲雅雅4月曾採訪來台參加TAE成人展的女優彩月七緒。（圖／雅雅授權引用）

回到成人展，當工讀生有沒有機會跟女優合照？「有可能會惹藝人不爽，因為在日本那邊的文化，『合照』是和消費者的權益。」不過，有些比較親切的藝人會主動詢問要不要一起合照，「總之如果有合照，就是工作人員福利，沒有也不要太意外。」若是事後看到女優轉發跟工作人員合照，對方通常都是主持、翻譯或職位較大的工作人員。

此外，私底下的女優在後台時通常就是休息、沒有「在營業」的狀態，「有時候沒有笑容冷冷的，不會跟工作人員打招呼（實際上她們也沒必要打招呼，藝人需要休息），只是很多工作人員在後台看到偶像沒營業的樣子可能就會心碎。」最後，她也提到，其實會有不少家廠商謝絕粉絲當工作人員，就怕藝人被騷擾。

貼文引發討論，許多人也理解點頭，「工作人員是去工作的～粉絲是去享受活動的～我原本有想過要去當工作人員（單純體驗一下），但是看完這篇後覺得好辛苦，所以還是當粉絲好了」、「做這一行感覺就超累，大家表面上看到都是幸福的一面，辛苦的一面都沒看到」、「工作人員辛苦了」、「果然每份職業都一定有辛苦的地方，辛苦了！」

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