午後雷雨彈襲北台灣　「高壓西伸」明起防範熱傷害

記者蔡亞樺／台北報導

台灣處於低壓帶西南風環境，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（20日）表示，白天因熱力作用逐漸發展的熱對流旺盛，午後各山區及北部平地有較大雨勢的發生機會，而太平洋高壓逐漸西伸，明天起將增強至台灣附近，氣溫逐步上升，做好防範熱傷害的準備。

▲熱對流旺盛，午後各山區及北部平地有較大雨勢的發生機會。（圖／記者李毓康攝）

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林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，目前輕颱雲雀位於東海，正持續朝北方前進，趨向朝鮮半島，對台灣並無影響。今日台灣依然處於低壓帶的西南風環境，隨著雲雀颱風逐漸遠離並向朝鮮半島前進，西南風偏強的情況轉向台灣海峽，中南部雖仍有短暫陣雨，不過影響程度大幅減緩。

他說，今日台灣依然處於低壓帶西南風環境，不過西南風的強度有些減弱，清晨前中南部仍有些短暫陣雨，但可以觀察到無論是外海面內陸的對流發展，規模都較昨日減小。

林孝儒表示，白天起因熱力作用逐漸發展的熱對流依然旺盛，午後各山區及北部平地都還是有較大雨勢發生機會，外出記得攜帶雨具。

林孝儒指出，未來幾天太平洋高壓有逐漸西伸的趨勢，預測明天起將增強至台灣附近，屆時環境中的水氣將減少，大氣穩定度將有所提升。

他說，明天至周末台灣可望轉為較典型的夏季型天氣，各地以晴時多雲為主，午後雖仍有熱對流發展的可能，但降雨較侷限於山區，影響範圍減小。隨著天氣好轉，氣溫逐步上升，高溫炎熱，注意高溫預報並做好防範熱傷害的準備。