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大陸 大陸焦點 特派現場

砸13萬割雙眼皮！醫生竟「把眼皮縫在眼球上」　她眼睛轉不了崩潰

砸13萬割雙眼皮…醫生竟「把眼皮縫在眼球上」　她眼睛轉不了崩潰

▲醫生把眼皮縫在眼球上，女子現在眼球無法正常轉動。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山東省濰坊市一名張姓女子近日投訴媒體，她在2021年花費人民幣3萬元（約新台幣13萬元）在某醫療美容門診部進行了雙眼皮手術，術後出現嚴重併發症。張女表示，她在手術縫合過程中感到眼球不適，隨後發現眼球和眼角竟被縫在一起，儘管醫生進行了處理，但問題並未得到解決，甚至出現了增生，導致她的眼球無法正常轉動。

綜合陸媒報導，根據張女說法，她在2021年花費人民幣3萬元，在濰坊奎文麗人都醫療美容門診部進行了雙眼皮手術，手術縫合過程中就感到眼球不適，術後發現眼球和眼角竟被縫連在一起。雖然醫生幫忙進行處理，但問題並未得到解決，患部甚至出現了組織增生，導致她的眼球無法正常轉動。

張女透露，手術後她一直與該美容門診部交涉，希望能夠得到妥善的解決方案，並提出想去大醫院進行手術治療，但院方以費用過高為由，堅持要她在本地接受治療。

另一方面，張女要求賠償人民幣2萬元（約新台幣8.9萬元），以支付外地手術費用，但院方只願意賠償人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）。目前，張女因視力模糊，只能依靠眼藥水緩解不適，嚴重影響了日常生活，甚至造成她開始出現抑鬱和脫髮等症狀。

對此，涉事的濰坊奎文麗人都醫療美容門診部至今仍未作出回應。張女的遭遇引起了社會的關注和同情，同時也引發了公眾對醫療美容行業安全性和規範性的討論。

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