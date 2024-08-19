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日本摩斯開飲料店了！首間門市池袋開張　預期年減4噸剩食

 ▲▼日本摩斯開飲料店了！首間門市池袋開張　瑕疵蔬菜打成果汁冰沙。（圖／翻攝mos.co.jp）

▲日本摩斯在池袋開設第一間飲料店。（圖／翻攝mos.co.jp）

記者吳美依／綜合報導

日本摩斯漢堡（モスバーガ）9日開設第一間飲料店「Stand by Mos」，以減少食物浪費為宗旨，把原本即將淘汰、丟棄的蔬菜，重新製作成果汁及冰沙，預期每年減少4噸剩食。

《讀賣新聞》報導，「Stand by Mos」已於東京東武東上線池袋站內開張。由於必要設備只有冰箱與果汁機，因此店面僅約16平方公尺，而且只提供外帶，招牌番茄汁180毫升售價420日元（約新台幣92元）。

摩斯食品服務（Mos Food Services Inc.）表示，飲料店提供的果汁和冰沙，原料都是品質良好，卻因為尺寸太小或外表損傷，而不適合當作漢堡原料的蔬菜。如果第一間門市的生意符合預期，每年能夠減少4噸以上的食物浪費。

由於飲料店只需要很小的空間就能營運，因此如果第一間店面銷售成績亮眼，摩斯食品服務將考慮在其他火車站或商業綜合區域，開設更多門市。

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