日本摩斯開飲料店了！首間門市池袋開張　預期年減4噸剩食

▲日本摩斯在池袋開設第一間飲料店。(圖/翻攝mos.co.jp)

記者吳美依/綜合報導

日本摩斯漢堡(モスバーガ)9日開設第一間飲料店「Stand by Mos」,以減少食物浪費為宗旨,把原本即將淘汰、丟棄的蔬菜,重新製作成果汁及冰沙,預期每年減少4噸剩食。

《讀賣新聞》報導,「Stand by Mos」已於東京東武東上線池袋站內開張。由於必要設備只有冰箱與果汁機,因此店面僅約16平方公尺,而且只提供外帶,招牌番茄汁180毫升售價420日元(約新台幣92元)。

