女士官砸315萬抓姦不成反遭判刑　怒向徵信社討錢獲判還280萬

▲女士官砸大錢僱徵信社抓姦，卻遭判刑定讞。最高法院判決徵信社須返還大部分的費用。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

家住高雄的楊姓女士官發現丈夫外遇，上網找了徵信社，前前後後花了近315萬元請徵信社抓姦。結果到旅館抓姦不成，自己反遭「無故侵入住宅」判拘役15日定讞。楊女不滿，起訴請求徵信社返還不當得利，最高法院審理後，判決徵信社須返還280萬元確定。

判決指出，楊女與丈夫結婚後育有一子，但她發現丈夫疑似外遇，因此在2022年1月間，上網搜尋徵信社，並與某知名徵信社聯絡，雙方一開始約定服務內容為「外遇蒐證」，報酬98000元，楊女給付88000元。

過沒幾天，徵信社副總經理打電話來，鼓吹楊女要「抓姦」，還說「若抓姦成功當下談和解金錢就會沖還回來」。楊女被說動，雙方決定更改服務契約，原本的報酬尾款1萬元不用給付，改簽定抓姦契約，報酬為300萬元。楊女依約陸續給付。

又過了一個月，徵信社的秘書長又跳出來，說抓姦後要打官司，必須先支付律師費6萬元，楊女不得已，只好給錢，總計陸續支付3148000元。三天後，徵信社告知楊女，丈夫已經與外遇對象投宿台中國軍英雄館，楊女隨即自高雄北上台中。她與徵信社3名員工，在凌晨1點多謊稱是旅館人員，因為地震要檢查線路，騙開丈夫開門後，4人持攝影器材衝入房內攝影。

丈夫雖然穿著四角褲，但4人卻沒有找到確實的外遇證據。丈夫提出刑事告訴，楊女等4人最後被依照「無故侵入住宅罪」判處拘役15日、得易科罰金1萬5千元，楊女並獲得緩刑2年定讞。楊女不滿砸大錢抓姦竟落空，還被判刑定讞，因此提出民事訴訟，請求徵信社返還不當得利300萬元。

案件進入法院審理後，一審高雄地院重新審酌徵信社的服務內容，最後改定服務費用為20萬元，因此判決徵信社必須返還280萬元。上訴二審後，高雄高分院也採信一審觀點，駁回徵信社上訴。徵信社不服，再上訴第三審，最高法院審理後，也採信一二審觀點，7月底駁回徵信社上訴，全案確定，徵信社要返還楊女280萬元。