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釀1死2傷還嗆：重判就簽安樂死　「德東飆車王」賠錢換輕判定讞

▲▼德東飆車王簡祥宇 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

▲德東飆車王簡祥宇，賠償240萬元獲得輕判定讞 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「德東飆車王」的男子簡祥宇，2022年3月晚間7點多，以高速撞飛台北市天母地區的2名女高中生及1名婦人，釀1死2傷。法院審理時他還嗆「若遭重判，要簽死亡同意書安樂死」，一審判刑4年，上訴二審後他態度轉變，賠償240萬，獲輕判2年10月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

簡男為某電競遊戲企業社負責人，平日協助玩家在遊戲上打怪練等，收取費用，網友稱他為「德東飆車王」；不過據檢方透露，簡男家族世居北市天母天玉街一帶，在陽明山及芝玉街都有地產，家境富裕。

本案發生於2022年3月18日，晚間近7點左右，簡祥宇以超過時速80公里的高速，在台北市士林區天母一帶狂飆，最後在士東路與芝玉路二段口，撞飛正在過馬路的2名16歲女高中生及66歲謝姓婦人。婦人送醫後不治，另外2名女高中生則受重傷。案發後檢警逮捕簡男，並依過失致人於死等罪，提起公訴。

▲北市士林區發生一起嚴重車禍，一輛自小客車高速衝撞行人。（資料照片／記者黃彥傑攝，下同）

一審法院審理時，簡男否認犯罪，辯稱當時是「行人自己衝出來」，也說當時死者過馬路時正低頭刷手機，他還對法官說請考量「全台」駕駛的用路安全，若真的被判重刑，願意簽安樂死，審判長聽完隨即喝斥「你是在威脅法官嗎？如果判你有罪是法官的錯嗎？」一審將他判刑4年。

案件上訴二審，簡男一改先前的態度，先賠償死傷者240萬元，希望取得和解。而雖然最後並未達成和解，但二審法院認為簡男已有悔意，因此改輕判2年10月。檢方認為太輕，上訴第三審，最高法院審理後，日前駁回檢方上訴，簡男獲輕判2年10月定讞。

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