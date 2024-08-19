獨／職籃又出事！新竹攻城獅施顏宗涉賭列被告　球團：即刻開除

突發中心／台北報導

職籃又出事了！SBL去年爆出打假球簽賭案，裕隆隊球員柯旻豪等人遭起訴，籃協更開鍘註銷球員資格，並宣布在台灣各聯盟永不錄用，引發體壇前所未有的震撼。然而，風波未歇，又傳出PLG新竹攻城獅球員施顏宗疑涉賭列被告。對此，球團表示，並非施顏宗效力攻城獅期間，秉持高道德標準，決議即刻開除施顏宗。

32歲綽號「阿飛」施顏宗，是2015年第13季SBL超級籃球聯賽的選秀狀元，獲時任達欣總教練邱大宗青睞加入球隊；來自同校義守大學的隊友「柯神」柯旻豪以探花之姿加入裕隆。

球場上能攻能守的施顏宗2019年加入SBL璞園建築籃球隊，2021年挑戰職籃舞台，加盟PLG桃園領航猿籃球隊，2022年以「租借」方式加入SBL彰化柏力力籃球隊，去年7月21日璞園育樂宣布與施顏宗提前終止合約，成為自由球員，同年9月加盟攻城獅。

▲新竹御頂攻城獅球員施顏宗（左）驚爆涉賭列被告。（資料圖／PLG提供）

今年5月4日，新北國王作客挑戰新竹御頂攻城獅，前鋒施顏宗防守時與林書豪相撞，施當場牙齒撞飛，林則是右眼眉角濺血，緊急送醫治療縫合。

賽後林書緯接受訪問，為哥哥抱屈說，「你要想辦法保護球員，我哥被打要送醫院，很不合理，很多對抗，但要保護球員！」更有不少球迷因此灌爆施顏宗社群，2天後他則發文表示已跟林書豪私訊道歉，希望球迷不要再攻擊他的家人。

不到半年時間，卻傳出施顏宗遭檢警查到疑涉賭列被告，日前被移送地檢署，複訊後諭令2萬元交保；今（19）日攻城獅球團也決議即刻終止合約開除施顏宗。

新竹御嵿攻城獅球團表示，雖查本案並非施顏宗效力攻城獅期間，然球團秉持高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，球團將依約立即終止契約，絕不寬貸，故球團決議即刻開除施顏宗。

同時重申，球團在球員合約內皆針對賭博行為加強規範，球團將持續與法務部及刑事警察局保持密切聯繫，並加強隊職員法治教育，也盼不法情事勿枉勿縱。