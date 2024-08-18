男大生打完籃球騎車返家撞橋墩！機車卡縫隙...人噴落6米溪底

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區一名男大生，今天（18日）下午與同學打完籃球，騎機車準備返家，途中沿著鶯歌大湖路騎行，突然一時恍神自撞橋墩，機車卡在縫隙，男大生則翻落約6公尺深溪底。警消獲報，現場查看男大生仍有意識，但頭、手及腳部有多處擦、挫傷，警消將男大生從溪底救起，送往亞東醫院治療。

▲張姓男大生騎機車，恍神自撞橋墩翻落6公尺深溪谷。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，就讀新北市某大學三年級的21歲張姓男子，今天中午與同學相約打籃球，下午4時許運動結束，張男獨自騎機車返回桃園住處，行經大湖路340號前中湖橋時，張男疑似恍神，往橋頭與電線桿中直接撞上，機車卡在縫隙，張男則翻落6公尺溪底，經過民眾發現，立即撥打119請求協助。

▲警消使用器材車將張男吊掛救起。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，發現張男坐在溪底，立即使用消防器材車吊掛，以及長背板固定將張男吊上路面，並由救護車送往醫院治療，警方對其酒測，並未發現有酒駕情況，事故發生原因，仍待進一步釐清。新北市消防局第五大隊長鍾世銘提醒，騎乘機車請戴好安全帽，依現場速限行駛，隨時注意前方路狀，以策安全。

▲張姓男大生騎機車自撞橋墩，機車卡在縫隙，自己翻落6公尺深溪谷。（圖／記者陸運陞翻攝）