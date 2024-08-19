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社會 社會焦點 保障人權

女嬰疑遭虐存活機率僅2%…母只生1個已結紮！心碎：想生女兒很久了

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆一對父母1日才將5個月大的女嬰委由保母照顧，不料，才半個月的時間，孩子卻突然腦出血癱軟送醫，經醫師診斷為嬰兒搖晃症候群，就算救活也是植物人或是全身癱瘓，而保母家的監視器竟沒有安裝記憶卡，令家屬忍不住懷疑是保母惹的禍。女嬰母親心碎吐露，「我女兒真的很可愛…」

▲基隆5個月大女嬰疑遭保母施虐，嚴重腦出血昏迷，父母心碎發聲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆5個月大女嬰疑遭保母施虐，嚴重腦出血昏迷，父母心碎發聲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

女嬰的姑姑控訴，日前女嬰的家屬透過媒合平台尋找有專業證照的保母，1日開始將孩子交給對方照顧，沒想到15日就出事了，醫師檢查發現，是受到大力搖晃導致腦部嚴重出血，成功存活的機率只有2%。而保母家的監視器並沒有安裝記憶卡，只能看到當下畫面。

據了解，女嬰母親今年40歲了，因為只想生一個孩子，因此已進行結紮手術，孰料，寶貝女兒卻發生這樣的事情。她傷心透露，自己「希望有（生）一個女生很久很久了」、「我的女兒好可愛欸，你們知道嗎，我女兒真的很可愛…」、「我女兒在家裡好好的，為什麼現在變成這樣子」，想知道到底是什麼原因讓女兒躺在病床上。

女嬰父親回憶事發經過提到，13日時保母曾傳訊告知，孩子撞傷臉頰，並稱女兒當天很不好帶、一直哭鬧，也沒什麼喝奶，晚上老婆去接孩子時，女兒還吐了很多奶，帶回家後奶喝得也不多，但哄一哄狀況有稍微好一點。

女嬰父親表示，原本以為女兒只是單純的脹氣，就替女兒抹藥膏，狀態有好一些，也出現了笑容，14日上午送保母時孩子也還有笑容沒有異狀，他工作途中也有傳訊息詢問保母狀況，保母則拍照回報孩子狀況，稱「有好一點，但不太愛喝奶。」

▲基隆5個月大女嬰疑遭保母施虐，嚴重腦出血昏迷，父母心碎發聲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

女嬰父親15日早上7時許照常將孩子送往保母家，不料，8點多就接到保母通知，孩子已被送往急診，當他趕抵醫院時，保母稱孩子不喝奶哭鬧，安撫到一半時「突然全身軟掉」。

女嬰父親想到13日保母曾稱孩子撞傷臉頰，便詢問醫師，但醫師稱「不是外傷造成」，是「嬰兒搖晃症候群」，因劇烈搖晃造成腦出血，推估此狀況已經1、2天了，對此，保母則否認有劇烈搖晃女嬰。

女嬰父親透露，目前孩子腦壓指數過高，有嚴重腦出血的症狀，昏迷指數為3，而正常人腦壓為20以下，但孩子送醫當天腦壓45，隔天60，後來飆高至80，18日有回緩至70，但狀況仍不樂觀，「妹妹好的機率要嘛是植物人，要嘛癱瘓。」令人相當不捨。

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