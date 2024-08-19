諷名媛「吃嗎啡、養小狼狗」　《愛殺17》楊士萱不起訴

▲《愛殺17》演員楊士萱(右3)涉嫌誹謗名媛養小狼狗挨告，獲檢察官處分不起訴。（資料照／翻攝劇照）

記者劉昌松／台北報導

懸疑偶像劇《愛殺17》的主角楊士萱近年轉往大陸發展，因故與社交圈名媛鬧不合，在微博上多次發文，批名媛「每天吃嗎啡止痛藥」、「養小狼狗」、「欠一堆工資不付錢」，名媛提告妨害名譽，台北地檢署調查，楊士萱撰文內容不是有相關報導依據，就是在批評名媛的男友，並非名媛本人，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

《愛殺17》是2006年由中視、八大電視同步推出的戲劇，由張韶涵、楊士萱、陸廷威主演，由於劇情描述與畫面涉及諸多血腥、犯罪情節，曾遭國家通訊傳播委員會(NCC)開罰，不過有別於過往台劇的情愛偶像劇內容，引起廣泛注目，當年入圍7項金鐘獎，並獲得最佳編劇等3項大獎。

楊士萱因為《愛殺17》一炮而紅，2008年傳出當街猥褻女學生醜聞後，逐漸淡出台灣演藝圈，因為母親經商緣故，持續在社交圈活躍，因此結識了年長許多的名媛，不過他和名媛之間的忘年之交卻在近年發生變化。

楊士萱突然在網路上用七字經痛罵名媛，還批名媛「男朋友吸毒」、「小狼狗玩冰毒」、並指名名媛「妳每天吃嗎啡止痛藥，不累嗎？」、「在大陸經商欠一堆工資不付錢就跑路」、「幾萬塊錢付不出來」、「她們姊妹(指名媛姊妹)檔的黑歷史我知道的比誰都多」。

名媛提告公然侮辱與誹謗罪，檢察官調查，一般處方用藥中會有微量嗎啡協助病人止痛，楊士萱提到「止痛藥」，在客觀上不必然產生名媛在吸毒的聯想，另外名媛的確在大陸有逃漏稅的新聞，且有大陸法院限制消費令可查，不能說楊士萱有明知不實而散布於眾的誹謗犯意。

至於有關男友部分，被指摘的人是名媛男友，並非名媛本人，楊士萱主觀上認為握有對名媛的不利事項，但沒說清楚具體事實內容，雖然發文中夾雜辱罵語句，但應該是個人一時情緒所使用的語助詞，因查無主觀犯意等理由，處分楊士萱不起訴。