王鴻薇罕見吞敗！爆潘孟安受財團供養挨告　判賠50萬理由曝

▲ 國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委王鴻薇去年（2023年）12月間，以「金屋藏潘！？」為題，指稱時任總統賴清德競選總幹事的潘孟安，免費入住建商提供的北市豪宅、受財團供養，潘強調「清廉自居是從政核心價值」，不容遭抹黑清譽，提告向王鴻薇求償精神慰撫150萬元，台北地院今（23日）判決王鴻薇賠償50萬元，須移除本案粉專相關貼文與影片、並不得再散布，主因就是未盡合理查證義務。

判決理由指出，王鴻薇本案「金屋藏潘」言論，選在當時國民黨總統候選人侯友宜登記後才發表，有干擾潘孟安輔選賴清德的意圖，但潘已提出租約、匯款單、助理名片、照片等物佐證，可認定潘當時確實委託練姓助理租住本案房屋。

此外，王鴻薇召開本案記者會前，已被「吹哨者」告知「力麒回應說，楊宗不認識潘，是透過人租的，每月6萬8」，縱然王鴻薇懷疑真實性，但她曾任職媒體、擔任台北市議員多年，應熟稔揭弊的合理查證事務與管道，卻沒在本件言論中適度揭露力麒的回應，「是否確係基於善意，或已盡合理查證義務，尚有可疑」。

▲現任總統府秘書長潘孟安。（圖／記者湯興漢攝）

至於王鴻薇主張本件豪宅屋主楊宗是天方公司法人代表，天方公司是力麗集團旗下力麒公司的子公司，力麗集團與民進黨派系交好，天方公司在屏東林邊開發太陽能案場，楊宗與潘孟安關係啟人疑竇等，法官認為，依現有資料，潘孟安擔任屏東縣長期間，跟天方公司的光電事業並無官商勾結傳聞。

法官指出，王鴻薇僅憑潘孟安住在楊宗的豪宅，而天方公司與楊宗的力能公司在屏東縣開發光電事業，就逕自推論潘接受財團供養，顯未盡合理查證義務，王也沒舉證潘卸任屏東縣長後，對屏東縣境光電業者有何種干預或影響力，不足以佐證本件「金屋藏潘」言論。

至於潘孟安一併請求王鴻薇將本件判決刊登報紙頭版，法官認為已侵害《憲法》保障思想自由與不表意自由，也不是《民法》所定回復名譽的適當方法，因此駁回潘此部分請求。還可上訴。

本案源於去年12月間總統大選進入白熱化階段，王鴻薇同月4日開記者會以「金屋藏潘」為題，指稱北上擔任當時民進黨總統候選人賴清德競選總幹事的潘孟安，免費入住價值5000萬元的北市豪宅「力麒御品」，屋主是近年在屏東拓展版圖的光電業者「力能能源」董事長楊宗。

王鴻薇質疑，潘孟安擔任屏東縣長期間，力能能源與母公司天方能源在屏東圈地、獲特許在屏東設置光電，潘到台北輔選住進董事長家裡，「這裡面沒有問題嗎」。同日下午，王鴻薇接續在臉書po文，指稱潘孟安接受財團供養。

潘孟安開記者出示租約與匯款證明，自稱以每月6萬8000元租住，反擊王鴻薇惡意造謠抹黑，並提起本案求償訴訟，主張王鴻薇本案開記者會前，已得知楊宗公開回應內容，王鴻薇仍發表不實言論誹謗。潘自認耕耘政壇30年、「清廉自居是從政核心價值」，被迫「以訟止謗」捍衛清譽。要求王鴻薇賠償精神慰撫150萬元，須移除相關po文與影片，並在報紙頭版刊登他本案勝訴判決。