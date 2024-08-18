美日韓聯合聲明維持印太和平　外交部：持續合作共同守護台海

▲拜登、岸田文雄、尹錫悅在大衛營會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國白宮於美東時間17日發布美日韓「大衛營峰會」一週年聯合聲明，強調在去（112）年峰會揭示的「大衛營原則」基礎上持續深化三方在安全、科技及經濟等領域的夥伴關係外，另重申三方致力維持印太和平與穩定、維繫共享願景及共同面對全球重大挑戰的決心。對此，外交部表示，台灣作為印太區域不可或缺的成員，將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

美日韓三國18日針對「大衛營領袖會談」一周年發表聯合聲明，重申三國合作在過去1年來對於維持區域穩固與世界和平的重要性，「我們承諾，未來將持續維護印太地區的和平穩定，延續三方合作，並準備好迎接世界最大的挑戰。」

美日韓三國在聲明指出，「為了應對今日全球面臨的挑戰，三國合作是必需的，我們擁有屹立不搖的信念，為繁榮的未來墊下基石。領袖峰會結束後的一年以來，三國合作達成許多耀眼的成就。我們將持續堅守大衛營峰會的精神，讓我們豎立的原則成為未來我們的合作藍圖。」

聯合聲明強調，未來美日韓三國將透過堅若磐石的美韓同盟、美日同盟提高軍事（安全保障）上的合作，在共同的經濟、技術優先順位取得共識，過去一年來在印太地區的緊密合作上展現達成共同目標的高度意志。

聲明也指出，美日韓三國今年6月首度展開多領域大規模聯合軍事演習「自由之刃」（Freedom Edge），並於7月28日針對美日韓三方軍事合作簽署不具法律約束效力的「安全合作框架（TSCF）合作備忘錄（MOU）」，同時籌建工作小組，試圖阻斷北韓用來發展核武、大規模殺傷武器的資金來源。

對此，外交部表示，印太區域安全是國際社會普遍關切與重視的議題，近期包括美日韓三方印太對話及三邊防長會議、美日菲三方峰會、「美-歐盟印太高階諮商」、「美澳部長級諮商」（AUSMIN）、美義、美日等多邊及雙邊場域的聯合聲明中，都納入維持印太區域的和平穩定、反對改變現狀的重要性。

外交部強調，台灣作為印太區域不可或缺的成員，將持續與美、日、韓及所有理念相近夥伴攜手合作，共同守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。