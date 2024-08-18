新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

▲李聞祥使用品質優良的甘藷作為種源，長出的甘藷鬆軟香甜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年8月中到10月是新北市金山區甘藷季，也是甘藷農李聞祥最忙碌的收穫季節，李聞祥經營「金山自然地瓜園」，為了家人健康與永續環境，園區內不用化學藥劑，利用不同作物輪作及蘇力菌生物方治方式降低病蟲害，甘藷的好品質每年都吸引親友爭相購買。

農友李聞祥求學時期就讀企業管理，畢業後從事金融業，認真的個性被主管重用升為主管，不料親人生病，為了照顧家人毅然辭職，並決定從農提供家人健康安心的農產品。李聞祥目前在金山種植面積約一甲地，主要作物以甘藷、西瓜及玉米筍為主。每年挑選品質優良的甘藷作為種源，將種源甘藷切塊，待切口癒合後催芽，讓嫩芽長成甘藷藤，再將甘藷藤裁切成適當長度作為甘藷苗。費工複雜的步驟只為確保每年甘藷苗健康具活力，長出的甘藷鬆軟香甜。

▲甘藷產季將至，李聞祥忙碌收穫甘藷。

農友李聞祥表示，起初從農遇到大雨、寒流，造成作物生長遲緩甚至倒伏，收成狀況差，透過農業局與農會的幫忙，瞭解須配合金山氣候環境栽培，如北部雨量較多，需作畦並加強排水，且收成後農田須淹水休耕，不僅讓土壤休息，也去除土壤中有害微生物。

李聞祥也發現，以永續理念經營農業幾年，農田也會出現瓢蟲、寄生蜂等天敵幫忙防治害蟲，讓生物間取得平衡，淹水期間還能看到小魚小蝦棲息，促進農地內養分循環。照顧好環境與農田，讓家人吃得健康、放心，農田裡也充滿生機。

新北市農業局代理局長諶錫輝表示，新北市秉持「農業健康市/式」的理念，積極推廣友善、永續環境，提供在地減碳農業。甘藷產季即將到來，鼓勵民眾可向產地農友購買甘藷，支持地方農友。

▲甘藷產季即將到來，新北市農業局鼓勵民眾可向產地農友購買甘藷。