中國「禁日水產品進口」　卻在日本東北海域積極捕魚

▲日本漁業。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

根據日媒報導，中國去年8月在日本排放福島核處理水後，全面禁止日本水產品進口，但中國漁船依然在日本東北太平洋的三陸海域積極捕魚，官方也未禁止。中國政府的立場與中國漁船的實際行動存在矛盾。

8月24日將是日本啟動核處理水排海一週年。據報導，日中兩國外交部長7月26日在寮國會談，中方提出對福島核處理水「獨立採樣」的要求，遭到日方拒絕。兩國僵局仍未化解。

日本經濟新聞中文網報導，儘管中國持續全面禁止日本水產品的進口，但中國漁船在世界三大漁場之一的三陸海域等區域內卻十分活躍。

「近年來，三陸海域湧入的中國漁船數量最多」，日經在6月訪問宮城縣的氣仙沼漁港時，一名31歲的男性漁民這樣表示，臉上露出憂慮。

三陸海域和道東海域是暖流的黑潮與寒流的親潮的交會之地，屬於世界頂級漁場之一。自2010年代起，中國漁船大量進入並開始在此捕魚。

報導指出，三陸海域的魅力在於，除了冬季的1月至3月外，全年都能捕撈到大量的魚類，如青花魚、沙丁魚、秋刀魚和鱈魚等。

氣仙沼遠洋漁業協會的鈴木一朗會長表示：「三陸海域是日本船隻與中國船隻及其他外國船隻的漁場重疊的區域，資源競爭越來越激烈。」

日本在2023年8月開始排放核處理水後，原本以為三陸海域的中國漁船數量會大幅減少，但全球漁業觀察（GFW）的數據顯示，今年3月底時，大量漁船團隊從中國福建省福州港等多個漁港出發前往日本。之後，這些漁船團隊陸續通過青森縣津輕海峽，進入太平洋一側的三陸海域，開始大規模作業。

2023年8月福島核電站處理水排放後，中國漁船今年的作業時間幾乎沒有變化，4月達到了今年的高峰，1個月的作業時間接近5000小時。甚至有些天，約有50艘中國漁船同時作業。

報導引述九州大學研究所教授益尾知佐子指出：「中國政府擁有統一掌握漁船位置的系統，並嚴格管理遠洋漁業。這表明中國並未禁止在這一區域的漁業。」

對此，日經向中國當局尋求評論，中國外交部12日回應表示：「對日本水產品採取的緊急措施是對福島核電站污染水海洋排放的合法且合理的措施。中國政府具備保障國民健康和食品安全，保護海洋漁業健康發展的能力。」

日本朝日新聞此前指出，日本漁船在三陸海捕獲的秋刀魚等水產品若在日本卸貨，就會被中國政府視為「日本產」、無法輸出中國，但中國漁船在同個海域捕撈到的水產品，若在中國港口卸貨，就被視為「中國產」，可在中國國內流通。

據共同網報導，日本外交消息人士16日透露，日中兩國政府圍繞東京電力福島第一核電站處理水排海而展開的政府間磋商中，中國要求對海水和排放前的處理水進行「獨立採樣」，以監測周邊海域。中方此前一直主張「建立長期國際監測機制」，現在要求內容更加明確。

據報導，7月26日在寮國舉行的日中外長會談，中國外長王毅要求實施獨立採樣。外交消息人士稱，日本政府堅持無法接受的立場，理由是僅由中國採樣事關日本國家主權，客觀性得不到保障。因此，日方瞄準的方向是對目前的做法進行補充和強化。

目前在國際原子能總署（IAEA）參與下，是由多個國家的研究機構分析核處理水樣本並比較結果。

在會談中，日本外相上川陽子再次呼籲中國立即撤銷水產品進口限制，但王毅堅持要求採樣及國際監測機制的立場。

據中國外交部發布，王毅在當天會談就福島「核污染水」排海問題重申了中方立場，強調應確保利益攸關方有效參與、「獨立取樣」，建立長期國際監測機制。