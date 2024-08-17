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「跨國移動者與台博館藏相遇」巡迴展開幕　展現桃園族群共榮

▲桃園市立圖書館與國立台博館共同主辦的「百年對話：跨國移動者與臺博館藏的相遇」巡迴展覽今天開幕，市府教育局長劉仲成噢台博館長黃世佑主持祈福儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市立圖書館與國立台博館共同主辦的「百年對話：跨國移動者與臺博館藏的相遇」巡迴展覽今天開幕，市府教育局長劉仲成與台博館長黃世佑主持祈福儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「百年對話：跨國移動者與台博館藏的相遇」巡迴展覽於今（17）日在桃園市立圖書館舉行開幕儀式，教育局長劉仲成指出，展覽以跨國移動者為主題，展示來自台灣及新住民母國珍貴文物，展覽呈現多樣的館藏，即日起至明年3月9日在桃園市立圖書總館一樓享讀拾光展出，歡迎市民朋友參觀。

▲桃園市立圖書館與國立台博館共同主辦的「百年對話：跨國移動者與臺博館藏的相遇」巡迴展覽今天開幕，局長劉仲成頒發感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市立圖書館與國立台博館共同主辦的「百年對話：跨國移動者與臺博館藏的相遇」巡迴展覽今天開幕，局長劉仲成頒發感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這次巡迴展覽由桃園市立圖書館與國立台灣博物館共同主辦，開幕典禮於上午10時許在市立圖書總館一樓微光廳舉行，出席者包括教育局長劉仲成、國立台灣博物館館長洪世佑、內政部移民署桃園服務站主任黃英貴、泰國辦事處副代表馬化欣、印尼梭羅宮廷孫德裘親王、馬來西亞商工處理事長林智明等多人。

典禮由苗栗縣新住民團體以印尼加里曼丹地區傳統熱鬧慶典舞蹈揭開序幕，越南籍新住民帶來傳統斗笠舞蹈則展示東南亞文化多樣性，另外還有印尼峇里島木雕藝術家馬爹老師將帶領主持的峇里島祈福儀式，為展覽增添神聖而獨特的氛圍。

▲「百年對話：跨國移動者與臺博館藏的相遇」巡迴展覽上，印尼峇里島木雕藝術家馬爹老師將帶領主持的峇里島祈福儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「百年對話：跨國移動者與臺博館藏的相遇」巡迴展覽上，印尼峇里島木雕藝術家馬爹老師將帶領主持的峇里島祈福儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉仲成表示，這次展覽以跨國移動者為主題，展示來自台灣新住民母國珍貴文物，旨在促進文化交流和理解。展覽將呈現多樣的館藏，見證跨國移動者的歷史和生活故事，讓參觀民眾更深入了解新住民的文化背景。桃園是座多元文化的城市，據勞動部統計，去年底桃園市移工人數約有13萬餘人，占全國移工人數之17.5%，更居全國之冠。新住民人口則有6萬餘人，占全國第4位。作為全台最重要的移工、移民聚集與居住城市，桃園市立圖書館選在印尼國慶日的今天開幕，以展現桃園作為多元文化交流中心的重要性。

國立台灣博物館館長洪世佑指出，這次特展以「藏品連結東南亞社群」為主題，展示台博館藏豐富文物及東南亞新住民與移工的生活故事，透過珍貴台博館藏與移民工紀錄片，呈現東南亞移民工在臺灣的生命歷程與文化的特色與驕傲，以及臺博館作為長期與新住民和移工社群合作的成果。

▲「百年對話：跨國移動者與臺博館藏的相遇」巡迴展覽上，越南傳統斗笠舞蹈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「百年對話：跨國移動者與臺博館藏的相遇」巡迴展覽上，越南傳統斗笠舞蹈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市立圖書館施照輝館長強調，桃園本館桃園分區資源中心及中壢龍岡分館主要以「多元文化」類別圖書為館藏特色，並於總館六樓設置館藏專區，收藏各國多種語言的藏書如越南語、印尼語、泰語、馬來語、緬甸、柬埔寨、菲律賓、寮國等多國語言，總館相關館藏圖書已高達46,975冊，龍岡分館則擁有3,818冊之多，更多活動及報名資訊請上桃園市立圖書館官網:(https://www.typl.gov.tw/zh-tw/Activity/Content/6917https://www.typl.gov.tw/zh-tw/Activity/Content/6796)查詢。

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