台灣地震「假影片狂傳」觀看破10萬！NHK示警　《時代雜誌》也出包

▲社群網站狂傳台灣卓溪山地震畫面，實際上是2022年所拍攝。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

台灣花蓮近海3日發生規模7.2地震，也是自921以來規模最大的地震，多段災害現場影片曝光後也引發外媒關注。日本NHK則撰文示警，有不少用戶藉機利用假影片在社群網站上「蹭流量」，而消息四處傳遞的同時也須注意是否誤用，因為就連美國《時代雜誌》都在台灣地震報導中，誤用了中國深圳車站的照片。

根據NHK報導，台灣3日發生地震後，網路上開始流傳大量災情影片，但有不少影片都是「移花接木」的錯誤消息，包含將日本今年1月能登半島的海嘯、台灣過去的地震影片，當作是這次地震的災情，不斷在網路上傳播；例如社群網站X上就有人轉發卓溪山山頂在地震時天搖地動的畫面，然而這段畫面其實是2022年9月18日所拍攝，目前假影片已有超過10萬人觀看。

NHK警告，許多虛假的帳號會趁此機會散布未經證實的內容，目的就是要藉機賺取流量取得分潤，當災難發生時，請務必要注意政府單位所發布的消息，避免成為擴散假消息的幫兇。

▲美國《時代雜誌》在台灣發生地震後貼出中國民眾滯留深圳車站的照片。（圖／翻攝自IG）



事實上，當大型災難發生時，更容易出現假消息流傳的問題，就連美國《時代雜誌》都不慎誤用照片。美國《時代雜誌》在台灣發生地震後，於官方Instagram上發出多張災情照片，包含花蓮天王星大樓傾斜、副總統賴清德前往中央災害應變中心等影像，結果最後一張卻是中國民眾滯留深圳車站的照片。

據了解，這張照片是香港中通社所拍攝，深圳火車站受花蓮地震影響而停駛，中國大陸民眾在候車大廳裡的影像。在許多人留言抗議誤導後，《時代雜誌》才在內文補充說明，最後一張照片並非台灣當地所拍攝的照片。