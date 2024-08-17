狗咬人責任難釐清！北市21座狗公園全沒監視器　北市府允改善

▲台北市21座狗運動公園沒設監視器，北市動保處允諾研議改善。（圖／台北市動保處提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市有21座狗狗運動公園，提供民眾遛狗、讓毛孩發洩精力。但議員李明賢指出，近來有民眾陳情愛犬在狗公園發生狗咬人事故，但因現場無監視器，難以釐清責任、保險理賠舉證等，呼籲市府將狗公園比照一般公園也設監視器。對此，動保處表示，近期會開會討論設置監視器可行性。

台北市各類公園共約905座，其中僅240座有設監視器、共設有694支監視器；其中，監視器數量最多的是大安森林公園40支，其次則是青年公園30支、二二八公園26支。反觀提供毛小孩與飼主一起同樂的21座狗公園，監視器數量卻是掛零。

對此，議員李明賢指出，台北市動保處自110年5月起為本市狗運動公園及狗活動區投保公共意外責任保險，迄今無接獲民眾陳報受傷及申請理賠案件。但近來接到民眾陳情，指帶愛犬在狗公園發生狗咬人事故，但因現場無監視器，難以釐清責任，若是遇到保險理賠相關事宜，也會遇到舉證困難的情形，呼籲市府將狗公園比照一般公園，加設監視器讓民眾在使用上更為安心。

針對議員質疑，北市動保處表示，現有21座狗運動公園及狗活動區，於建造設計時即考量是否設置監視器，但經評估後或因位處河濱、或非市有土地等因素，埋設電線及網路線作業困難且所需經費龐大，所以沒有設置。

另外，動保處說，狗運動公園及狗活動區皆有投保公共意外責任保險，如民眾於園區內發生意外受傷可聯絡動保處協助申請理賠，後續將再洽市府相關單位研議適當可行措施，例如水利處、公園處等單位機關，近期召開會議討論設置監視器可行性。