圖文／鏡週刊

高雄市一名張姓男子，無意中發現妻子透過LINE等通訊軟體，與一名周姓快遞送貨員互傳鹹溼對話，兩人相約「打野炮」，周男還說：「要讓妳潮吹、抽搐」，而張妻也傳自己僅穿內衣褲的清涼照片給周男示愛；張男怒告周男侵害配偶權，求償70萬，案經橋頭地院法官判決，周男以賠償20萬元為適當，全案可上訴。

張男與妻子婚後育有兩名未成年子女，由於妻子有時會用張男的手機，登入自己臉書、messenger、line等通訊軟體，去年某日，張妻忘了登出，因此張男得以窺探妻子手機通訊體對話內容，結果令他既震驚又傷心。

原來，張妻與周姓快遞送貨員有染，兩人透過LINE相約「打野炮」，周男還傳訊息說：「我要讓妳潮吹、抽搐」，而妻子也熱烈回應：「看要在哪裡試（打野炮）」，並傳自己僅穿著內衣褲的清涼照片，挑逗「小王」；此外，兩人還在LINE討論如何找藉口隱瞞張男，私下偷情，順至談及若張妻與丈夫離婚之後如何安排生活，事後得知，當時這對出軌男女，已經交往數月之久。

張男怒告周男侵犯其配偶權，並具體求償70萬精神撫慰金，但並未控告妻子，兩人至今仍維持婚姻關係。案經橋頭地院審理，周男辯稱，那些對話只是開玩笑而已，兩人從未實際交往，也未曾發生性關係，但張妻卻說，僅兩次與周男單獨出遊，有外宿、牽手、擁抱，親吻，但沒有發生性行為。

法官不採信這對男女說詞，認定這些鹹溼對話，已經足夠證明兩人逾越正常男女社交，且使原告陷入痛苦，審酌兩造收入、社經地位，認為周男以賠償20萬元精神撫慰金為適當，全案可上訴。

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