新青安違約　財政部：已定調聯徵不註記

▲看屋照。（圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

新青安轉租、人頭戶等違規戶後續懲處受矚，財政部官員今天表示，跨部會討論後定調，由於缺乏法源依據，聯徵中心將不會註記新青安違規，但限貸一次部分將予以註記，至於各行庫自行註記的新青安違規資料是否可在8間公股銀之間流通，仍待研商。

民眾黨立委黃珊珊先前指出，針對新青安非自住違規戶，應在聯徵中心的信用評分上註記。

對此，財政部官員今天指出，經跨部會討論決定，聯徵中心將不會註記新青安違規情形，主要是考量聯徵目前依法蒐集逾期、催收及呆帳紀錄等信用資料，與新青安轉租、人頭戶等「不誠信」行為相關資料有別，蒐集後者會遇到缺乏法源授權的問題，且這一懲罰措施的比例原則也有待商榷。

不過，為防杜新青安遭不當濫用，財政部官員表示，政府新增「限貸一次」的規定，跨部會討論後，決議聯徵中心將註記已辦理過新青安的貸款戶。

此外，各行庫將自行註記新青安違規資料，作為未來授信參考，針對上述資料是否可在8大公股銀之間流通，官員說，法令面、實務面都仍需進一步研議。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件，即外界所稱新青安。新青安政策推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發爭議。

財政部除要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶也必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。

同時，公股銀行篩選查證疑似違規的高風險態樣案件，並輔以與政府資料勾稽情形比對查核，根據各銀行初步清查結果，去年8月至今年3月底已核貸案件中，涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件；官員表示，第二波清查狀況仍在統計中。

