7縣市豪大雨！雷雨再炸4天　下週盛夏再臨

▲今、明午後有大雷雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今、明(17、18日)兩天台灣在「大低壓環流」邊緣、大氣不穩定，午後強對流發展有大雷雨發生機率，氣象署針對7縣市豪大雨特報。下週一、二(19、20日)西南季風通過台灣，大雷雨持續發生；下週三太平洋高壓增強、盛夏再臨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(17、18日)兩天台灣在「大低壓環流」(季風環流Monsoon Gyre)的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。各地區最高氣溫約在34、35度、大致仍偏熱；清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部陣雨或雷雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，有大雷雨發生，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。

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▲7縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象署）



今日各地區氣溫為：北部24至35度，中部24至34度，南部24至34度，東部22至35度。中央氣象署針對台南市及高雄市地區有局部大雨或豪雨，苗栗及雲林以南地區有局部大雨發生的機率。

下週一、二(19、20日)「大低壓環流」雖已解消，但「西南季風」通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間大雨)。下週三至週五(21至23日)太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨，需防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。