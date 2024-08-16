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他能嚐到「文字的味道」　媽媽像冰淇淋、爸爸像豌豆

英國一名男子擁有聯覺，就是一種透過感官觸發另一種或多種感官知覺的情況，其中又以文字和色彩的聯覺現象最為常見。（圖／達志／美聯社）

▲英國一名男子擁有「聯覺」，就是一種透過感官觸發另一種或多種感官知覺的情況，其中又以文字和色彩的聯覺現象最為常見。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國一名男子萬納頓（James Wannerton）10歲時被雙親帶去就醫，因為他被考試時的「味覺」干擾，因而延誤他答題，當時，醫生告知家長，萬納頓只是想像力過於豐富，會伴隨著時間而逐漸消失，不過直到20歲，萬納頓才得知自己擁有聯覺（Synesthesia）。這種不尋常的感知現象，竟是能夠品嚐出各種聲音的味道，雖然為生活帶來不便，但卻也協助萬納頓記住事情。

據《鏡報》（Mirror）報導，現年65歲的萬納頓透露自己被賦予了「特別的力量」，像是他能指出倫敦地鐵的「味道地圖」，譬如牛津圓環具有蛋糕的口感，貝克盧線是果醬蛋糕捲，而區域線則是有點恐怖的羊肉餐點。

萬納頓是在5歲時發現自己擁有這種能力，他表示，母親的名字會帶給他冰涼感，而父親的名字則讓他聯想到罐裝豌豆，至於姐姐則是像黑醋栗優格的口感。他在1991年被送到倫敦研究腦部創傷的莫斯里（Maudsley）醫院接受檢測，幾年後又透過補助進行了功能性磁振造影（fMRI），檢測結果終於證實他擁有聯覺。

所謂的聯覺，就是一種透過感官觸發另一種或多種感官知覺的情況（triggers asensation in another），全英國擁有聯覺的人約占總人口比例的百分之四；其中又以文字和色彩的聯覺現象最為常見，不過萬納頓具有相當罕見的詞彙味道聯覺（ lexical-gustatory synesthesia），也就是他的聽覺與味覺無法分開獨立運作。

雖然擁有這份「超能力」，但萬納頓坦言，在生活中確實產生許多不便，像是看電影或電視的話，對他來說就是相當吵雜的活動，至於飲食部分，他重視的是食物的口感，他喜歡口感酥脆的洋芋片，或是特別熱或冷的食物。對他來說，透過聯覺，讓他對味道和視覺記憶能夠緊密相連，而他的記憶力果然也特別好。

萬納頓20歲才得知他擁有聯覺。（圖／翻攝自X）

▲萬納頓20歲才得知他擁有聯覺。（圖／翻攝自X）

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