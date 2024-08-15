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血型揪姦情！AB型屏東男「生下O型女兒」　妻認了：是同事的種

▲▼示意圖,夫妻吵架,憤怒,爭論,亞洲,談話,衝突,蕭條,離婚,家庭,女,挫折,爭論,毆打,婚姻,悲（圖／123RF）

▲夫妻倆生下的女兒血型有詭，意外曝光妻子外遇懷孕真相。（示意圖，非本案當事人／123RF）

記者黃資真／屏東報導

屏東一名人夫指控在妻子生下女兒後，接獲醫院通知AB型的他不可能與O型妻子生下O型血女兒，妻子才坦承自己外遇同事並懷孕，人夫氣憤提告求償精神賠償50萬、聘金36萬，以及結婚給的金飾，屏東地院判賠30萬元為適當。

人夫阿雄（化名）控訴，2022年10月與妻子小美（化名）結婚，2個月後懷孕，產下女兒後醫院卻告知血型不正常，他是AB型、小美是O型，女兒的血型不可能會是O型，詢問小美後才得知她與公司同事外遇，多次發生性行為，自己與女兒進行親子鑑定後亦確認無血緣關係，令他崩潰不已。

阿雄怒稱，因為這件事他須持續服用精神藥物控制，嚴重失眠及影響工作情緒，無臉面對未來親友間的詢問，甚至小美從不承認自己的錯誤，講話依舊尖酸，故提告請求賠償精神賠償50萬、婚禮聘金與養育之恩費用36萬，以及他送的項鍊一條、戒指一只、手環一對的金飾也必須要歸還。

小美反控，阿雄結婚後曾找特殊行業業者索取相關「特殊服務」，更多次前往酒店，由此證明阿雄所受損害及痛苦程度，應相較常人為低，另外彼此經濟地位有所懸殊，請求駁回。

法官認為，即使阿雄亦有感情不忠，然與小美發展婚外情別屬二事，無因果關係，審酌上開事證，認為阿雄受有非財產上損害應以60萬元為適當。又小美與同事小王應負共同侵權責任，故應各分擔30萬元，自得向小美請求剩餘30萬元之賠償。聘金、養育之恩費用以及返還金飾部分請求無據，可上訴。

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