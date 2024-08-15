抵押土地來台打工「日薪254比泰國還低」　可憐4泰男慘遭囚禁

記者沈繼昌／桃園報導

內政部移民署桃園市專勤隊日前接獲檢舉，台中市某非法仲介集團購過臉書招攬泰國民眾，以觀光名義來台非法打工，該集團夥同雇主誘騙4名泰籍男子來台後，以豪車接送至民宅等候工作，4名男子每天辛苦工作，日薪僅254元比泰國當地日薪350元還低，經桃園專勤隊當場查獲後將游姓女子等3名非法仲介及雇主依違反人口販運防制法、就業服務法、妨害自由、詐欺等罪嫌送辦。

▲移民署桃園專勤隊會同台中專勤隊查獲非法仲介集團剝削4名泰籍男子非法打工現場。（圖／桃園專勤隊提供）

桃園專勤隊掌握情資後試圖營救4名泰籍男子，其中3人是以觀光名義來台卻非法打工，過程中遭國內非法仲介與雇主以拘禁、詐術等手段進行勞力剝削，桃園專勤隊會同台中專勤隊報請台中地檢署檢察官指揮，歷經數月跟監蒐證，專案小組發動2波搜索行動，一舉瓦解位於台中市黑工轉運站。

▲桃園專勤隊查出游姓女子以賓士等豪車接送泰籍男子非法打工。（圖／桃園專勤隊提供）



桃園專勤隊代理隊長江謀源表示，經專案人員調查發現，這處非法仲介集團經由臉書社團招攬泰國籍人士，以觀光名義來台非法工作，為掩人耳目派遣專車接送到台中民宅等候工作，並要求於工作完成後，必須立刻刪除手機內對話紀錄，以增加執法人員追緝難度，專勤隊人員蒐證後發動第一波搜索非法雇主住處，再深入追查掌握該集團主嫌游姓女子位於台中市之黑工轉運站，隨即發動第二波搜索，徹底瓦解該非法仲介集團。

專案人員蒐證過程更發現，游女為掩人耳目，安排賓士等級豪車接送泰國籍觀光客上下班，經追查後發現，游女不法獲利可能逾50萬元。

▲移民署桃園專勤隊會同台中專勤隊搜索游姓女子犯案用車輛。（圖／桃園專勤隊提供）



桃園專勤隊查出，4名泰籍男子坦承，來台目的就是為打工賺錢，甚至將泰國土地進行抵押貸款籌措來台旅費，未料來台後因語言不通與不了解台灣勞動條件情況下，竟遭非法仲介與惡雇主勞力剝削，最後淪為人口販運被害人，甚至被拖欠工資，一度拒絕外出工作時，遭蔡、邱等惡雇主將電動鐵捲門上鎖，讓其無法外出，更以不當債務約束及利用被害人身處異鄉，且背負債務亟欲找尋工作機會等弱勢處境，讓4人近4個月無工作，平時僅獲得換算日薪約254元低薪，遠比泰國工作還低，在無錢可匯回泰國情形下，導致先前抵押的土地面臨遭拍賣的窘境，4人大嘆悔不當初。

▲移民署桃園專勤隊會同台中專勤隊查獲非法仲介集團剝削4名泰籍男子非法打工，查扣現金20餘萬元等證物。（圖／桃園專勤隊提供）



桃園市專勤隊呼籲，國人不得非法聘僱外籍人士工作，更不得以強暴、脅迫、不當債務約束、扣留重要文件、或利用被害人不能、不知或難以求助等處境，進行勞力剝削或迫使從事性交易，違反者將面臨人口販運防制法等重罪制裁。