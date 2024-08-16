李文宗「很負責地說我不知道」　蔡壁如轟像渣男金句

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風波，時任競總財務長李文宗12日在記者會上，一句「我在這裡非常負責任地跟大家報告，我完全不知情」，引發各界議論。前立委、台中市政府市政顧問蔡壁如直言，李文宗這句話一說出口，變成經典金句，「我覺得你是渣男，怎麼可以講這種話？」

▲蔡壁如認為李文宗在記者會上的發言不恰當。（資料照／記者李毓康攝）

蔡壁如15日在政論節目「週五不政經」中提到，李文宗在記者會上說自己當時擔任競總財務長，卻又說出「我可以很負責任地說我不知道」這種話，堪稱經典金句，「我覺得你是渣男，怎麼可以講這種話？」畢竟地方黨部辦活動跟競總請錢時，通常要來來回回2、3次，李文宗身為競總財務長，怎麼可以講得如此輕鬆、毫無壓力。

▲大約2分21秒處。

蔡壁如表示，黃珊珊當時是競總總幹事，這件事情黃應該要負起政治責任；接著她話鋒一轉，直言黃珊珊是律師，「懂得閃躲法律，就跟京華城一樣，所有公文上面都沒有她的名字。」

▲李文宗（左）、黃珊珊（右）均陷入柯文哲政治獻金案風波。（資料照／記者湯興漢攝）

至於黃珊珊是否應該主動辭去不分區立委，蔡壁如說，過去她因為論文事件主動請辭立委職務，接著到台中選舉，很多人是因為這樣才投票給她，覺得她有氣魄，所以她覺得政治人物一定要勇於承擔，有時候反而會贏得掌聲，政治上要看危機來時怎麼去處理，有時候一瞬間就會變英雄。

不過，蔡壁如也坦言，自己和黃珊珊沒有過多接觸，但是她覺得，黃是一名律師應該要很清楚，加入這個政黨就要效忠該黨，「妳如果真愛民眾黨，妳就可以知道妳應該怎麼做。」最後她向時任競總的高官們喊話，如果真的敬愛柯文哲、愛民眾黨，請勇於出來承擔。