角頭「鴨頭」被槍殺！　警疑幕後指使者是他

記者葉國吏／綜合報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪遭槍殺，引起討論。槍手投案宣稱是有50萬的債務糾紛，不過警方認為不單純深入調查中。根據了解，陳昫豪曾與仇家以AR-15改造長槍互轟，值得注意的是，雙方作案槍枝正與刺殺川普的步槍同款。

▲楊姓槍手（紅圈處）行兇後快步逃離現場。（圖／民眾提供）

「鴨頭」陳昫豪現年37歲，年輕時曾是飆車族，後因案入獄，出獄後卻愈混愈好。他曾因疑似涉及槍、毒、賭博被警方提報為治平對象，道上傳聞，陳男早年追隨南部毒梟霸主林孝道，5年前林因涉嫌走私毒品遭到逮捕，林遭起訴並判決入獄，陳男則因證據不足脫身，之後就接過林孝道的生意，事業愈做愈大。

▲「鴨頭」的妻子是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜。（圖／翻攝mobile01）

「鴨頭」陳昫豪的妻子是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，2022年宣誓就職時年僅28歲，寫下屏東縣內最年輕主席歷史。楊芷瑜在2022年以政治素人之姿首度參選，以11票全票當選主席，是應屆全縣最年輕鄉代主席外，也為該鄉首位女性鄉代主席。

根據了解，陳昫豪過去曾跟友人與仇家持改造長槍「AR-15」互轟，雙方最後也都帶槍投案。值得注意的是，該款槍枝正與刺殺川普同款。

根據《聯合報》報導，陳昫豪由於過去曾跟另一位綽號「檸檬」的林姓角頭有恩怨，警方懷疑槍手背後有人指使，目前無證據連結林與命案有關。