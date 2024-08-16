獨／「鴨頭」身旁疑有背骨仔！槍手埋伏6hrs...4小弟竟棄老大跑了

▲楊姓槍手開槍之後，3名小弟往回跑進桌遊店 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

屏東新生代知名角頭「鴨頭」陳昫豪被開槍身亡！警方目前偵辦方向鎖定為「預謀犯案」，不排除有幕後黑手買兇殺人，而且楊姓槍手對於「鴨頭」的行程掌握確實，還能知道他從屏東來高雄玩牌，知情人士懷疑「鴨頭」身邊有內鬼。

這起案件就發生在15日上午11點多左右，楊姓槍手早就埋伏在左營明華一路桌遊店地外面，一見到「鴨頭」跟4名小弟出現之後，立刻就小跑步尾隨跟上開了3槍，3名小弟立刻拔腿躲進桌遊店，只剩下一名護著大哥，但是楊姓槍手撿起掉落的彈匣之後，根本不把小弟放在眼裡，又過去補了3槍，其中2槍擊中腹部，最後「鴨頭」送醫不治。

根據知情人士透露，「鴨頭」是在15日的凌晨來到桌遊店玩牌，一路就玩到桌遊店8點打烊，然後就留在桌遊店內直到11點多，而楊姓槍手是在清晨5點多左右就在門口埋伏，也就是說槍手早就知道「鴨頭」的行蹤才能提前埋伏，但是為何他能夠知道？而且不排除他也掌握「鴨頭」離開的時間，所以才會在外面等待？因此知情人士懷疑「鴨頭」旁邊有內鬼，才能透露他的行蹤。

▲楊姓槍手開槍時，1名小弟眼睜睜的看著他開槍 。（圖／地方中心翻攝）

▲楊姓槍手開槍離開之後，這名小弟才彎腰看「鴨頭」的情況 。（圖／地方中心翻攝）

另外，桌遊店打烊之後，為何「鴨頭」沒有離開而是待在裡頭3個小時？4名在場的小弟表示單純是在裡頭聊天，只是這4名小弟在老大中彈當下的表現，也讓人質疑為何當下沒有保護老大？其中3個自顧自的逃命，留下一個看傻了眼，沒有出手制止楊姓槍手二次開槍，怎麼會「棄老大於不顧」，讓楊姓槍手有機會兩度開槍幹掉老大，也讓人想不透。

目前楊姓槍手否認自己是買兇殺人，一肩扛起！4名小弟全部被列為證人。但是這起案件有諸多「巧合」疑點，，預謀犯案的可能性非常高，「鴨頭」在江湖作風非常強勢，有沒有可能哪一件事跟人結怨？身邊有沒有「背骨仔」，這些警方都還在調查釐清當中。