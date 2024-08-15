勤誠新代盃智慧機器人競賽　虎科大「機不可失」團隊奪冠

▲虎科大資工系助理教授游允帥(後排右二)、詹竣傑(前排左一)與機械設計系教授蕭俊卿(前排左三)指導學生參賽，贏得冠軍獎金12萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「勤誠新代盃智慧機器人競賽」邁入第三屆，由伺服器機殼領導廠商勤誠興業、控制器大廠新代科技及新代子公司聯達智能，邀請虎尾科大、雲林科大、中正大學及嘉義大學合辦，同時邀請逢甲大學共同組隊參賽，角逐冠軍、優勝及佳作，最終由虎科大「機不可失」團隊奪得冠軍。

第三屆勤誠新代盃智慧機器人競賽聚焦「低成本智能製造」，整合前兩屆題目應用，並加上協作機械手臂、AMR與雲端控制等智慧製造元素，實現無人化模組自動化生產。虎尾科大資訊工程系與機械設計工程系組成的跨域團隊，由資工系助理教授詹竣傑、游允帥指導學生參賽，以高穩定度製程能力並結合手臂視覺檢測系統，實現低成本智能製造，獲得評審青睞奪下冠軍。

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▲產學攜手共同培育智慧製造人才，虎科大校長張信良（中）、勤誠董事長陳美琪（右）與新代董事長蔡尤鏗代表三方簽署合作意向書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾科大跨域團隊透過優化冶具設計提升生產效率，提出換線改善，整合不同產品之產線至同一區域，並在機械手臂程式中設置自動換線功能，有效避免人工換線可能產生的定位誤差。同時運用AOI影像技術與最新YOLO v10物件辨識模型，針對產品進行鎖固結果判斷，大幅提高了品質檢測速度和準確性。

指導老師詹竣傑指出，團隊以「伺服器機殼的低成本智慧製造」為情境，仿照工廠實際組裝後窗模組的狀態，利用廠商提供的自走車進行送料，並使用四台機械手臂協作，完成自動上下料件與模組零件的鎖固動作，取代人工作業，以實現生產過程的低成本智能化與自動化，相較於前兩屆難度更高。

虎科大校長張信良表示，低成本智能製造結合了數位技術與智能化解決方案，是製造業的發展趨勢，不僅能提升生產效率和降低成本，也促進資源的最優配置，在推動上不僅需要技術創新，還需要產學的緊密合作，虎科大在這方面致力培養具備未來視野和實踐能力的人才，助力產業升級與經濟發展。

▲產學界專業評審現場評選虎科大獲獎團隊作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）