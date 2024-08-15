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暑假壓軸！高雄海洋派對來了　全新水花樂園「4大親水遊具」一次看

▲▼暑假壓軸！高雄海洋派對來了，全新水花樂園「4大親水遊具」曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲暑假壓軸！高雄全新水花樂園「4大親水遊具」曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

暑假壓軸登場！由高雄市政府籌備的海洋派對活動，在8月15日首先推出水花樂園遊具開箱體驗，全新打造全台獨一無二的大型親水氣墊遊具，邀來在地近百位學童搶先試玩。活動將自8月17日起到8月25日共9天，打造7大精彩活動，包括水花樂園、水上飛板秀、海派遊艇展及水域遊憩活動體驗等，整個大港橋周邊都有精彩活動。

這次擔任高雄海洋派對活動代言人的Dora謝雨芝，擁有主持食尚玩家吃喝玩樂多年的經驗，正符合專業玩咖的特質。她化身警察、輕軌服務員、遊艇水手及水上遊憩救生員等多種角色，拍攝海洋派對宣傳廣告，影片中還體驗了水上腳踏車，讓她對於第三船渠及愛河灣周邊多元的水域遊憩體驗大讚太Cool了，對高雄港灣留下深刻的印象。

▲▼暑假壓軸！高雄海洋派對來了，全新水花樂園「4大親水遊具」曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼全新水花樂園「4大親水遊具」曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼暑假壓軸！高雄海洋派對來了，全新水花樂園「4大親水遊具」曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

活動中，高市府副秘書長張家興與Dora謝雨芝及高雄熊一起帶領大家開箱4大遊具，從海洋舞台出發，首先在海神競技場與八隻可愛的海洋寶貝一起拍照互動，接著沿著風暴廊道來到第一座遊具《鯨魚島》。

《鯨魚島》是一座適合小小朋友及親子同樂的遊具，以可愛的鯨魚造型滑梯為主體，池中間放置了需要攀爬的闖關設施，必需得手腳併用才能順利通過。而《波波碼頭》則是適合大朋友的遊具，戲水池中央也設置了難度較高的攀爬闖關設施，讓大朋友們在池中更具挑戰性。

▲▼暑假壓軸！高雄海洋派對來了，全新水花樂園「4大親水遊具」曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2024高雄海洋派對從8月17日周末開始為期九天，打造7大精彩活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

《海豚港灣》中間以海豚滑梯為橋樑將雙池串連一起，讓小小朋友們可以有更大的玩水空間。 遊具開箱壓軸是高達14公尺的《G速滑道》，以豆腐鯊魚為主體，大大的鯊魚口是滑梯的起點，民眾滑下滑梯就像是從鯊魚口中逃脫般，時速高達七十公尺的速度感更加倍刺激感。

2024高雄海洋派對從8月17日周末開始為期9天，打造7大精彩活動，包括水花樂園、水上飛板秀、海派遊艇展及水域遊憩活動體驗等，整個大港橋周邊都有精彩活動。

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