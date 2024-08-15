「產業低碳轉型Talk」雲林綠金產業閃耀加值計畫登場

▲「113年度綠金產業閃耀加值計畫－產業低碳轉型Talk」活動，出席單位包括雲林縣工業會、經濟部豐田產業園區服務中心及轄內42名金屬產業業者代表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

因應產業發展數位及淨零轉型發展趨勢，經濟部產業發展署與財團法人工業技術研究院、國立雲林科技大學永續發展暨價值管理中心共同辦理「113年度綠金產業閃耀加值計畫－產業低碳轉型Talk」活動，出席單位包括雲林縣工業會、經濟部豐田產業園區服務中心及轄內42名金屬產業業者代表。

國立雲林科技大學副校長張艮輝介紹雲科大於推動淨零排放及產業轉型的付出及成果，除輔導轄內企業、工廠導入碳管理機制，打造雲林縣綠色產業供應鏈外，另與雲林縣政府共同成立「雲林淨零轉型整合服務窗口」，透過整合雲科大專業師資及資料庫，打造產官學協力推動產業轉型之合作平台。

工業技術研究院湯寶貞副組長說明目前我國推動淨零排放之趨勢，並講述經濟部產業發展署目前針對金屬機電產業所提供之升級轉型資源，透過「精實管理蹲點服務」、「數位營運管理輔導」、「碳盤查加值應用」、「低碳技術應用」、「綠色製造管理輔導」、「模具應用升級輔導」等計畫，協助打造產業轉型基礎，提升產業競爭力。

雲科大永續發展暨價值管理中心林昱成主任表示，為協助企業推動智慧化碳管理，該校已開發「雲永續碳盤查雲端平台」，以使用者友善介面開展，透過標準化、數位化、智慧化操作系統及視覺化碳排量看板，可大幅降低企業投入溫室氣體碳盤查之人力、時間及金錢成本，並可藉由智慧化視覺化碳排量看板，擬定企業降排目標及策略，達成節能減碳及淨零排放目標。

活動除介紹金屬機電產業進行升級轉型資源外，另為展現綠色再生能源技術運用實例，由潔綠永續創新研究中心萬騰州主任帶領與會來賓至潔綠永續環保未來屋參觀儲電、熱泵系統、儲冰（熱）系統等再生能源應用技術，促使企業將再生能源技術納入節能減碳規劃藍圖。

為達2050淨零排放，我國已針對產業部門提出「先減少排放，再淨零排放」推動策略，除金屬機電產業外，中央各部會亦針對工廠、工業區等提出溫室氣體碳盤查、低碳化及智慧化導入相關補助案。如企業針對碳管理、永續報告書、節能減碳、能源管理等相關議題有諮詢需求，可透過「雲林淨零轉型整合服務窗口」專線進行諮詢，將由專業顧問團隊針對企業需求提出建議，協助企業導入碳管理，接軌國際綠色產業市場。

▲永續發展暨價值管理中心林昱成主任介紹碳盤查雲端平台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）