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社會 社會焦點 保障人權

按摩師見女客上門起色心！竟掀內褲強摸下體　她嚇到崩潰奪門而出

▲王姓男子於2020年4月間到桃園市某按摩店消費，不滿按摩女服務不佳欲退費，雙方起爭執，王男伸手抓了按摩女右胸一把，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張姓男按摩師在替女顧客按摩時，竟涉嫌撫摸對方下體、胸部，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名30歲張姓男子在某按摩店擔任按摩師，但他在替女顧客服務時，竟色心大起，掀開女顧客的內褲，還撫摸對方陰部、胸部，嚇得女顧客立即要求停止按摩逃離現場，並報警提告。案經法院審理，法院依強制猥褻罪嫌判張男6個月徒刑，得易科罰金。

根據判決，張男在一間按摩店擔任按摩師，以替客戶按摩為業，但他卻在2023年5月30日晚間，替一名女顧客服務時，掀開對方內褲，並且伸手撫摸對方陰部，遭到女顧客制止後，竟還又伸手撫摸對方胸部，且又再次伸進內褲內，再次強摸陰部。

女顧客當下嚇壞，立即停止按摩逃離現場，並撥電話向男友及友人哭訴，隨後衝回家洗澡，後續則在友人陪伴下對張男報警提告。

在檢方偵訊期間，女顧客男友出面作證，稱女友當時打給他時正在哭泣，返家後還把自己鎖在洗手間內；另一名友人也證稱，女顧客打給他時，也表示自己很痛苦很難過。

檢方因此認定張男犯行，將他依法起訴。而經桃園地院審理，張男對於犯行坦承不諱，法官認為，他為逞一己私慾，竟違反女顧客意願強制猥褻對方，造成女顧客身心受創，但考量他後續已與女顧客達成和解，最終依法將他判處6個月徒刑，得易科罰金。

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