ETtoday連3年獲社會光明面新聞獎肯定　「死刑　刑？不行？」得優等獎



▲「死刑 刑？不行？」獲得社會光明面新聞報導獎-平面新聞報導類優等獎。（圖／記者陳詩璧製）

記者陳詩璧／台北報導

台北市新聞記者公會舉辦的113年度「社會光明面新聞報導獎」，今（15日）公布得獎名單，《東森新媒體ETtoday》連續第三年受評審肯定，專題中心所製作的「死刑 刑？不行？」獲得平面新聞報導類優等獎。



由專題中心製作的「死刑 刑？不行？」報導，起因是2024年1月司法院大法官接下案件，公布在4月23日召開憲法法庭言詞辯論庭，同仁展開專題採訪計畫，邀訪被害者家屬、死囚、廢死團體、司改會、國際特赦組織、犯罪被害者保護協會、曾參與執行死刑的法警、輔導過多名死囚的牧師，到支持死刑與支持廢死學者等，多角度了解各界對於死刑是否違憲的看法，其中，被害者家屬陸正胞弟陸定，從一個事件局外人的角度，說出他對家人的觀察以及他如何看待死刑。



▲歐陽榕在憲法法庭過後，接受《ETtoday》書信採訪，談到案情時，他否認殺人，談到被關押至今，至少有10年，天天哭泣。（圖／翻攝畫面、歐陽榕信件）

採訪團隊花了4個月時間採訪先找出37位死囚的個案資料，透過AI繪製死囚樣貌，再從國家圖書館找出當年的資料，製成死囚圖卡小檔案代表聲請人，再透過志工協助與死囚歐陽榕聯絡，多次探視後，答應以書信方式接受採訪，了解他在獄中的狀況和對於此次憲法法庭的看法。一場憲法法庭的召開，在台灣「死刑」的歷史軸線上，寫下重要篇章。



台北市新聞記者公會理事長妙熙法師表示，媒體從業人員踴躍參與此獎，在新聞倫理與專業精神上表現卓越，始終以真實、正確的報導為社會帶來正向影響。公會將堅持理念，展現社會責任，凝聚公眾信任，共同促進國家與社會的進步。

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社會光明面新聞報導獎今年邁入第28屆，除了國內平面、廣播、電視媒體公會會員報名參賽外，為鼓勵大學新聞傳播相關科系學生參與，並培養未來媒體人才，今年起特別增設學生組競賽。徵件期間共收到189件作品，包括平面新聞報導59件、廣播報導37件、電視報導93件。



專題報導請點：死刑 刑？不行？



113年度社會光明面新聞報導獎頒獎典禮，將於113年8月30日（星期五）晚上6點30分在中正紀念堂演藝廳舉行。「社會光明面新聞報導獎」旨在表彰傳遞正能量並對社會產生積極影響的優秀報導作品，以肯定獲獎者的新聞專業素養，並鼓勵更多媒體朋友投身推動社會祥和與進步的工作。

▲ETtoday專題中心製作「死刑 刑?不行?」專題報導獲113年度社會光明新聞報導獎-平面新聞報導類優等獎肯定。（圖／記者陳詩璧製）

113年社會光明面新聞報導獎完整得獎名單如下：



平面新聞報導類：5名

會員組

特優 參賽單位：聯合報

作品名稱：「路樹殺人誰之過？調查追蹤報導」

得 獎 人： 鄭朝陽（代表人）等12人

優等 參賽單位：東森新媒體控股股份有限公司

作品名稱：「死刑 刑？不行？」

得 獎 人： 陳詩璧（代表人）等4人

佳作 參賽單位：中央通訊社

作品名稱：「街友應援團」

得 獎 人： 沈佩瑤（代表人）等4人

佳作 參賽單位：經濟日報

作品名稱：「銀髮居住正義」

得 獎 人：林安妮（代表人）等3人

佳作 參賽單位：人間福報

作品名稱：「接風餐：非行少年再生契機」專題報導

得 獎 人：曾博群（代表人）等5人

學生組

參賽單位：台灣大學新聞學研究所

作品名稱：《刑事補償法》修法12年：司法誤關，被剝奪的自由如何以金錢定價?

得 獎 人：孟嘉美

◎電視新聞報導類：6名

會員組

特優 參賽單位：中華電視公司

作品名稱：失智，怎麼伴？

得 獎 人：李柏儒、許雅筑

優等 參賽單位：民間全民電視股份有限公司

作品名稱：淚之醫護 重生之路

得 獎 人：王馨曼、呂炯緯

佳作 參賽單位：TVBS聯利媒體股份有限公司

作品名稱：我和我的博士弟弟

得 獎 人：戴君恬、林煌賓

佳作 參賽單位：鏡電視股份有限公司

作品名稱：隱形的雙手－移工逃逸真相

得 獎 人：張偉明、陳韋均、林俊吉

佳作 參賽單位：TVBS聯利媒體股份有限公司

作品名稱：他們的養蜂助農大計

得 獎 人：李晴、劉文彬

佳作 參賽單位：中華電視公司

作品名稱：921地震24週年系列（我們都很好、桃米重生記）

得 獎 人：陳沿佐、陳汎瑜、徐森城

學生組

參賽單位：國立台灣體育運動大學運動資訊與傳播學系

作品名稱：滿球數之後

得 獎 人：劉修竹、吳孟庭、李宥瑩、吳若瑜、李佳蓉

參賽單位：淡江大學資訊傳播學系

作品名稱：走！去拉拉山看病

得 獎 人：林郁慈、蔡喬安、蕭佳恩

◎廣播新聞報導類：4名

會員組

特優 參賽單位：國立教育廣播電臺臺東分臺

作品名稱：「從漂流到重生－啟發生命新價值」系列報導

得 獎 人：李思瑩

優等 參賽單位：中央廣播電臺

作品名稱：「留學兩岸，行不行？」

得 獎 人：陳國維

佳作 參賽單位：漢聲廣播電臺臺北臺

作品名稱：「臨終無私關懷~迎向增上生的希望」

得 獎 人：胡宥佳

佳作 參賽單位：復興廣播電臺

作品名稱：《逆風飛翔、光腳奔馳~不一樣的社會企業》

得 獎 人：潘美緣

學生組

參賽單位：國立臺東大學文化資源與休閒產業學系

作品名稱：《當社工危機四伏：守護者該由誰守護？》

得 獎 人：葉詠泓