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墮胎倡議列入選票　美國亞利桑那州「有效簽名」創新高

▲美國墮胎權。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲美國墮胎權倡議新進展。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳香菱／綜合報導

2024年美國大選，墮胎權一直都是熱門議題。美國亞利桑那州州務卿方提斯（Adrian Fontes）14日表示，關於墮胎權新倡議的有效簽名已過門檻，將列入今年11月大選中的選票，選民能參與決定，是否擴大墮胎管道。

據美媒綜合報導，亞利桑那州州務卿方提斯指出，支持讓這項倡議列入亞利桑那州選票的選民，共提交57萬7971個簽名，創了有效簽名的紀錄，遠超過所需的38萬3923個簽名門檻。

2022年美國最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v Wade）指出，墮胎並非憲法賦予的權利。事後，聯邦司法部控告愛達荷州，認為1986年通過的《緊急醫療和生育法案》（Emergency Medical Treatment and Labor Act ，EMTALA）凌駕於州法律上。

法院推翻全國墮胎權後，政府將是否允許墮胎的決定權交給各州自行裁決，許多共和黨執政的州隨即禁止了墮胎程序，引起人民不滿。最高法院在今年6月，以6比3維持下級法院的暫緩令。

目前，亞利桑那州規定禁止在懷孕15週後墮胎，唯一的例外是「拯救母親的性命」，沒有因性侵或亂倫懷孕而有其他例外情況。

墮胎權的新倡議拉長了15週的限制，允許懷孕的孕婦在24週內進行墮胎，還增列多項例外情況，希望「保護孕婦的生命或身心健康」，但有反對人士主張，這可能會成為法律漏洞，讓孕婦在懷孕到胎兒已可在子宮外獨立生存後，才進行墮胎。

除了亞利桑那州，美國也有其他州將墮胎權列入11月大選選票，包括紐約州、馬里蘭州、佛羅里達州、科羅拉多州、內華達州與南達科他州，還有一些州尚未做出決定。

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