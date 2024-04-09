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川普終於表態！　墮胎權「應交由各州決定」

▲▼川普。（圖／CFP）

▲川普表態墮胎權應交由美國各州決定。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將於11月登場，其中最受矚目的一項話題就是墮胎權，過去一直未明確表態的前總統川普，終於在8日明確指出，墮胎權應交由美國各州決定。這一說法也和共和黨內所呼籲「全國範圍內禁止墮胎」的態度相左。

綜合外媒報導，川普（Donald Trump）表示，「各州將透過投票或立法來決定，或者兩者兼具，許多州會有所不同，最終這一切都取決於人民的意願。」川普上月曾表示，支持懷孕達一定週數不准墮胎的全國性禁令，但允許例外，不過未說明「一定週數」是幾周。

路透社／益普索3月份的民調指出，美國有57％的人認為墮胎在大多數或所有情況下都應該是合法的。民主黨籍的總統拜登（Joe Biden）就將捍衛生殖保健列為競選的核心，譴責川普和共和黨議員支持墮胎權不再受憲法保障。

川普在聲明中完全未提及全國墮胎禁令，可能原因是這項美國保守派數十年來擁護的主張並不受到更廣泛美國大眾支持，導致共和黨人對這此一直難以界定明確立場，川普想藉此留給自己一些空間；路透社指出，川普關於墮胎權的立場，可能會危及他在大選中獲得搖擺選民支持的機會。

美國最高法院2022年做出震驚全國判決，推翻了1973年美國最高法院在「羅訴韋德案」（Roe v Wade）做出的憲法保障墮胎權判決。事後川普數度表示，自己卸任前提名3位保守派大法官進入最高法院，讓他們能以多數票推翻憲法保障墮胎權，對此他感到驕傲。

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