做12次2次沒付錢！陳宗彥「涉貪2萬4」起訴　爽啪3酒店妹暗號曝光

▲前行政院發言人陳宗彥。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者林東良、戴若涵／台南報導

前行政院發言人陳宗彥2023年2月間，因遭踢爆曾接受酒店業者不當招待，黯然遞出辭呈。台南地檢署調查後，發現陳宗彥曾接受2次性招待、自費10次性交易，單次價格為1萬2千元，並用「喝咖啡」當作暗號，點走愛佳、小芸、愛玲等小姐，還要求「盡量不要有刺青的」，15日提起公訴。

根據檢方調查，陳宗彥2012、2013年間擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，涉嫌受連姓、王姓酒店業者請託，介入台南市某警職人員平調案及某視聽歌唱場所變更使用工程案，並在2012年12月間、2013年11月間接受連、王2人安排接受2次性招待。王男面對員工提問時，「今天勾出的那個，秀錢是從我們這裡出，還是？」，曾明確交代，「咖啡錢要算老闆的」。

▲陳宗彥與業者對話紀錄。（資料圖／記者杜冠霖翻攝）

檢方透過通訊監察譯文發現，連、王用「陳董」、「朋友」、「同學」等詞稱呼陳宗彥，性交易則用「喝咖啡」代稱。因陳宗彥對小姐有要求，2人還交代酒店員工「要挑較優的，儘量不要刺青」，並提醒員工「女孩要跟她交代好，不要收錢，也不用問太多」，前後總共媒介10次性交易。

王男在偵查時供稱，「勾三秀六」費用是1萬2千元，而「勾三秀六」是酒店行話，勾代表出場3小時，秀代表性交易6千元。

檢方認為，陳宗彥犯罪時分別為新聞處長、民政局長，雖然2次收受金額均1萬2千元（總金額2萬4千元），均在5萬元以下，但他身為高階公務員，收受性招待，又長期委託酒店業者安排性服務，嚴重破壞公務員的形象，自始至終否認犯行，也沒有繳回犯罪所得，建請法院從重量刑，併褫奪公權。