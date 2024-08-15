　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

做12次2次沒付錢！陳宗彥「涉貪2萬4」起訴　爽啪3酒店妹暗號曝光

▲▼行政院發言人陳宗彥 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前行政院發言人陳宗彥。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者林東良、戴若涵／台南報導

前行政院發言人陳宗彥2023年2月間，因遭踢爆曾接受酒店業者不當招待，黯然遞出辭呈。台南地檢署調查後，發現陳宗彥曾接受2次性招待、自費10次性交易，單次價格為1萬2千元，並用「喝咖啡」當作暗號，點走愛佳、小芸、愛玲等小姐，還要求「盡量不要有刺青的」，15日提起公訴。

根據檢方調查，陳宗彥2012、2013年間擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，涉嫌受連姓、王姓酒店業者請託，介入台南市某警職人員平調案及某視聽歌唱場所變更使用工程案，並在2012年12月間、2013年11月間接受連、王2人安排接受2次性招待。王男面對員工提問時，「今天勾出的那個，秀錢是從我們這裡出，還是？」，曾明確交代，「咖啡錢要算老闆的」。

▲▼陳宗彥與業者對話紀錄。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲陳宗彥與業者對話紀錄。（資料圖／記者杜冠霖翻攝）

檢方透過通訊監察譯文發現，連、王用「陳董」、「朋友」、「同學」等詞稱呼陳宗彥，性交易則用「喝咖啡」代稱。因陳宗彥對小姐有要求，2人還交代酒店員工「要挑較優的，儘量不要刺青」，並提醒員工「女孩要跟她交代好，不要收錢，也不用問太多」，前後總共媒介10次性交易。

王男在偵查時供稱，「勾三秀六」費用是1萬2千元，而「勾三秀六」是酒店行話，勾代表出場3小時，秀代表性交易6千元。

檢方認為，陳宗彥犯罪時分別為新聞處長、民政局長，雖然2次收受金額均1萬2千元（總金額2萬4千元），均在5萬元以下，但他身為高階公務員，收受性招待，又長期委託酒店業者安排性服務，嚴重破壞公務員的形象，自始至終否認犯行，也沒有繳回犯罪所得，建請法院從重量刑，併褫奪公權。

ET快訊
快訊／一次1.2萬！爆接受免費招待2次　陳宗彥4點聲明
黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」
快訊／「黃仁勳妖股」原本走跌2%　反轉飆衝亮漲停
做12次2次沒付錢！　陳宗彥「爽啪3妹」暗號曝光
曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況
安洗瑩喊退國家隊　韓媒揭辛酸：替前輩洗衣打掃7年
不是浪浪！台中遭燙死虎斑貓「有主人」　生前萌樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

墾丁海景民宿藏槍毒！員工床上被逮　三溫暖爐「拿來烘大麻」

陳宗彥接受2次性招待遭起訴　4點聲明回應曝：我深感不解

大貨車酒駕飆國道衝防撞車！司機慘卡駕駛座　女乘客爬出求救

雨大看不清！台74線CRV猛撞特斯拉彈起　超近撞擊畫面曝

借地餵養流浪狗！牠衝出馬路「害騎士摔癱」　愛媽慘被起訴

做12次2次沒付錢！陳宗彥「涉貪2萬4」起訴　爽啪3酒店妹暗號曝光

沙鹿住宅竊案頻傳！民眾PO網提醒　竟是「海線獨臂盜」重出江湖

台南武聖夜市出現偷拍狼　細肩帶女拉住喊「不要跑」

超衰！買菜婦進賭場問路一起被逮　挨罰6千元結局全免了

不是浪浪！台中遭熱油燙死虎斑貓「有主人」　生前健康萌樣曝

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

日妹在台租房被趕4次　崩潰淚喊：租金太貴！

墾丁海景民宿藏槍毒！員工床上被逮　三溫暖爐「拿來烘大麻」

陳宗彥接受2次性招待遭起訴　4點聲明回應曝：我深感不解

大貨車酒駕飆國道衝防撞車！司機慘卡駕駛座　女乘客爬出求救

雨大看不清！台74線CRV猛撞特斯拉彈起　超近撞擊畫面曝

借地餵養流浪狗！牠衝出馬路「害騎士摔癱」　愛媽慘被起訴

做12次2次沒付錢！陳宗彥「涉貪2萬4」起訴　爽啪3酒店妹暗號曝光

沙鹿住宅竊案頻傳！民眾PO網提醒　竟是「海線獨臂盜」重出江湖

台南武聖夜市出現偷拍狼　細肩帶女拉住喊「不要跑」

超衰！買菜婦進賭場問路一起被逮　挨罰6千元結局全免了

不是浪浪！台中遭熱油燙死虎斑貓「有主人」　生前健康萌樣曝

台大明年招生3483人　申請入學擬增至51％

誇張爸溜出門「和女子愛愛1小時」　3歲兒鎖悶熱車上差點斃命

墾丁海景民宿藏槍毒！員工床上被逮　三溫暖爐「拿來烘大麻」

巴黎奧運金牌安賽龍退出日本公開賽　「身心達極限」

張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

從宅男變型男　青年就業領航計畫協助青年更有自信

東京3間百年歷史老屋咖啡　懷舊空間吃法式吐司+氮氣咖啡超享受

香港經濟不佳　港府要求銀行支持中小企業

維持國內市場穩定！　俄再祭「汽油出口禁令」至年底

郭國文「座談會比造勢」批柯花475萬　白營翻賴清德申報583萬：去問他

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

藝人「黑支」出事了！酒後大鬧便當店搬椅砸人

3寶媽劈腿小王　綠帽夫獲賠40萬

即／成大驚爆詐領助理費　教授等11人被搜索帶回

即／柯獻金假帳案　端木正200萬交保

端木正、李文宗深夜抵北檢複訊

台北小巨蛋旁車禍1死2傷　肇事男慟認「家人剛病逝」

快訊／端木正湊不到200萬　改100萬交保

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

做12次2次沒付錢！陳宗彥遭起訴　啪3酒店妹暗號曝光

陳宗彥捲性招待醜聞！南檢起訴建請從重量刑

成功大學教授涉詐助理費　80萬交保

更多熱門

相關新聞

陳宗彥捲性招待醜聞！南檢起訴建請從重量刑

陳宗彥捲性招待醜聞！南檢起訴建請從重量刑

行政院前發言人陳宗彥於民國101年、102年間涉嫌接受酒店業者不當招待，更使用暗語「喝咖啡」代稱，陳因陷入醜聞而請辭。案經檢察官簽呈分案後，一度不了了之；台南地檢署重啟調查後，認定陳宗彥介入警員平調案及視聽業者變更使用工程案，並接受酒店業者安排女服務生性招待，於15日偵查終結並提起公訴，檢方要求刑庭加重其刑，並宣告褫奪公權。

翻出激戰片！男友急喊「是想保護妳」她信了　網炸鍋

翻出激戰片！男友急喊「是想保護妳」她信了　網炸鍋

「3字男星」嫖娼瓜瘋傳！

「3字男星」嫖娼瓜瘋傳！

男人買春5原因　應召妹：妻子要檢討

男人買春5原因　應召妹：妻子要檢討

中年男800元揪55歲女性交易　警上門抓壞壞

中年男800元揪55歲女性交易　警上門抓壞壞

關鍵字：

前行政院發言人陳宗彥嫖妓

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

男星夏天省電不開冷氣「熱暈在房中」

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面