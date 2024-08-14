翻出激戰片！男友急解釋「是想保護妳」她信了　全場炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前意外發現，男友趁她上班時，竟嫖妓又錄影，讓她心痛不已，事後男方解釋，自己一直想錄激戰片，但又怕不慎外流害到她，所以才會出此下策，更強調「只是發洩，沒有任何感情。」最終，她選擇原諒，但又時不時浮現激情畫面，不知如何是好，這讓大票網友傻爆眼，不禁怒喊「笑死，都嫖妓了還愛妳咧！」

女網友在Dcard發文提到，「我們愛愛的次數不多，頻率約一個月3次內，他就在我上班時約了妹並錄影，後來被我發現，他承認說一直很想錄影，但不想拍我、想保護我，如果影片不小心外流了對我不好，所以找了其他不認識的妹錄影。」

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原PO坦言，看到影片時心真的痛到不行，「他說嫖妓只是發洩，沒有任何感情，只是他需要做愛時我不在身邊，真的忍不住才去的。他其實並不帥，身材也不好，只是在我最需要陪伴的時候出現，提供情緒價值，第一次覺得有人願意聽我說話，記得我所有的喜好，被愛的感覺真好。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

最後，她崩潰表示，只要一到晚上，男友和別人做愛的畫面就會浮現，「我不知道我自己到底在想什麼，不分手但又超級在意，不知道分手後還會不會找到比他愛我的人，我好害怕變成一個人。」

對此，網友們紛紛回應，「講一堆然後妳們還在一起？那不就廢話嗎」、「不分手就別鬼叫了」、「醒醒吧！他根本就不愛妳了！是妳太愛他了吧」、「沒關係，妳喜歡就好」、「妳先去驗一下有沒有性病吧」、「自己做錯事還理由一大堆的男人，妳到底在難過什麼，等結婚生子身材走針後再被他外遇嗎？那個時候妳會更氣更後悔，趕快清醒」、「這種腦殘言論妳也信...加油」。