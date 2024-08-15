網路用語爆反感！女大生超愛說「3個字」　她一聽怒：沒水準

▲原PO聽到「很便」2字覺得很反感。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少流行用語都簡略些許個字，反而讓人更反感！一名人妻抱怨，聽到小姑老公說一句「這個東西很便」，彷彿沒有說完的語句，讓她當下滿頭問號，後來才知「很便」就是很便宜的意思。文章曝光後，有女大生也透露，班上一堆女生超愛說「寶子們」，這一句聽起來很沒氣質、沒水準。

一名女網友在Dcard表示，某次在餐桌上，聽到老公妹婿說一句「這個東西很便」，好奇心驅使下，原PO詢問是什麼新詞彙，才知道是「很便＝很便宜」的意思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下，原PO傻眼三條線心想，「很便宜就很便宜...是在『很便』什麼鬼？」對此，原PO也詢問大家，「最討厭聽到的網路用語是什麼？」

底下網友也超怒回應，「我是什麼很賤的人嗎」、「家人們、無語死了」、「家人們誰懂啊」、「很解！到底在解三小？解只能用在解數學題啦」、「I人E人...」「S亡、殺S，死就死為啥不打出來」、「很頂，覺得是一個很難聽的說法」、「刷手機！滑手機就滑手機是要刷三小」、「上頭、下頭...頭你媽啦」、「巨好吃跟賊好玩」、「超討厭幾點直接用『小數點』代替『點』，例如：9.（九點）」、「要確欸？是在確什麼？」。

還有女大生提到，「『寶子們』聽起來很沒氣質、沒水準！之前就對『家人們』很反感了，後來又出現『寶子們」』，現實生活中也常常聽到（班上一堆女生愛用），總是讓人有種額頭青筋爆起的煩躁感」。