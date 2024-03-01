男子定製「40公尺大刀」送友人祝壽切蛋糕　網笑：儀式感拉滿

記者魏有德／綜合報導

四川一名博主「劍客范十三」受人委託，要打造一把長「40米（公尺，下同）」的大刀，送給2月29日出生的朋友祝壽慶生切蛋糕之用。根據博主拍攝的影片顯示，這把大刀是在一個巨型廠房內製作，完成後還真的將一個蛋糕給「切爆」。網友看完影片後紛紛留言稱，「這生日儀式感拉滿了！」；「四年一次的生日真特別」。

▲大陸一名博主受人委託，製作一把40公尺長刀用於給朋友慶生。（圖／翻攝微博，下同）

《濟寧新聞網》報導，這把刀由鐵架和木板組成，刀身手繪一條金龍，而揮動40米的大刀也不是件易事，只能去西部最大的影棚才能施展開。最後，看到小伙用大刀以雷霆萬鈞之勢切開蛋糕時，網友表示，允許蛋糕先跑39米。

「40米大刀」這句話其實是一個網路梗，起因於一篇騰訊的社會新聞報導，當時，編輯把「40釐米（公分）長刀」少寫了一個釐字，讓網友們聯想起，手拿「40米長刀」砍人的場景有多嚇人，因此變成一個調侃用的網路流行語。

這名博主把網路梗「具象化」，吸引不少網友關注熱議，網友們紛紛表示，「這生日真是太隆重了」；「這哥兒們太有創意了」；「有現實版的40米大刀了」；「這慶祝方式太絕了」；「十分有創意，儀式感十足」。