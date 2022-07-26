DDDD到底是什麼意思？　「10個網路流行語」情侶全答錯：我們老了

實習記者楊欣倫／綜合報導

隨著網路的發達，流行語越來越多樣，現在也能常常在社群上看見各種單詞縮語以及大陸流行的英語拼音縮寫。近日YouTube頻道「JessLor 汶奕特區」以「大挑戰」為主題拍片分享這些流行語的意思，過程中更直呼「我們真的老了！」

YouTube頻道「JessLor 汶奕特區」拍片分享10個網路流行語的意思，第一個「SK」就讓他們放棄，沒想到竟然是「生日快樂」中「生快」的縮寫！讓汶汶驚訝表示，難道「HBD」已經退流行了？

還有「大高玩」意指很厲害的遊戲玩家；「我沒了」指承受不了對方的可愛或美好的樣子；「美沙」指美食沙漠，也就是幾乎沒有美食的地方；「LP」是行動支付LINE Pay的簡稱；「估咩」是Google Maps的意思。情侶也笑說，Google地圖已經夠簡單了，到底為什麼還要縮減？

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另外還有用英文拼音首字母縮寫而來的流行語，像「YYDS」是永遠的神的縮寫，用於形容美好的人事物；「KSWL」是嗑死我了，指看到情侶互動甜蜜的感覺；「DDDD」是懂的都懂；「WBZD」是我不知道。事實上，多數人平時說話很少直接用這些英文縮寫，但有許多人則會用在文字訊息上或者貼文中。

過去也有網友推測，英文拼音可能是大陸網友為了規避社群守則，避免因使用了敏感詞彙遭屏蔽而產生的用法，但隨著流行也出現越來越多各種不同的新造詞。對此，情侶檔也表示，「學到了許多新詞彙，讓我們年輕了許多。」