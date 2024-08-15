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大阪大停電！24萬戶「一片漆黑」淪孤城　京阪電鐵、JR慘延誤

記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市15日凌晨4時左右突然發生大規模停電，受害民眾達24萬戶，關西電力送配電公司直到上午7時43分才全面恢復電力，目前停電原因仍不明。受到停電影響，京阪電鐵、JR西日本多個區間延誤或取消。有網友指出，停電後不但整個城市陷入黑暗，四處還傳來警報聲，十分恐怖。

根據《讀賣電視台》報導，大阪市福島區、西區、都島區、旭區、城東區、鶴見區、北區、中央區、東成區以及守口市部分地區15日凌晨4時3分起發生大規模停電，有超過24萬4600戶家庭及設施受到影響。

從X網友所拍攝的畫面可以看到，大阪街頭包含路燈、紅綠燈以及所有設備全部都熄滅，駕駛只能放慢速度，緩慢行駛。

關西電力送配電公司直到上午7時43分才全面恢復電力，目前搶救作業已全部完成。

受此影響，京阪電鐵從首班車開始，京阪本線從淀屋橋至京橋區間以及中之島線全線暫停營運，不過上午8時30分左右已恢復正常運行。

JR西日本的部分列車服務也受到影響，包括大阪環狀線、夢咲線、學研都市線以及大阪東線部分列車出現延誤或取消的情況。

關西電力送配電公司表示，目前仍在調查停電的具體原因。

 
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