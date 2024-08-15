陳詩媛「管制區接機」王齊麟遭轟　航警局發聲了：一切符合規定

▲陳詩媛進入桃園機場管制區內接機，航警局被質疑無視規定。（圖／記者黃彥傑翻攝）

文／中央社

羽球選手王齊麟女友陳詩媛日前借證進入管制區接機引發討論，有媒體報導指航警局無視規定。航空警察局14日晚間表示，教育部依法提出申請，航警局核發通行證符合規定。

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟繼東京奧運奪得金牌後，在巴黎奧運再度奪金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。李洋、王齊麟等人7日搭乘長榮航空BR88班機返台，王齊麟的女友陳詩媛因借證進入管制區接機引發關注，14日有媒體報導指航警局無視規定。

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對此，航警局14日晚間發布新聞稿指出，依據民航機場管制區進出管制區作業規定，公務接待通行證可由中央各院及所屬二級機關申借接送貴賓，每一班機同一對象，以借證3枚為限。

航警局表示，此案由教育部依規定函請航警局核發公務接待通行證，函文載明為中華全民羽球發展協會吳姓理事長及陳詩媛借證，並提供借證人員身分個資，一切都符合借證規定。

航警局指出，陳詩媛於7日清晨由體育署人員全程陪同借證接機，並協助引導通關，依公務接待通行證迎賓流程，桃園機場第二航廈由2樓北公務門進入管制區，並依規定實施人身及隨身物品安全檢查，符合航空保安規定，且由1樓入中管制崗出海關室後，由入中崗哨執勤人員於公務接待通行證副卡上核章，進出都符合通關動線。