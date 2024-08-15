好菌「留得住」才有效！活沛多益生菌「補、養、留3步驟」為健康規劃多保障

▲挑選「新一代益生菌」的心法，就是確認品牌是否具備「補、養、留」概念，才能完整守護消化道健康！（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

現代人經常因為生活節奏快，沒有時間坐下來好好吃一頓健康的餐點，或者因為長時間坐在辦公室，而導致新陳代謝不佳，不是經常感到不適，就是容易出現睡眠不足的現象，這些看似不起眼的小問題，其實都是身體在向你發出呼救！然而即使都是忙碌的上班族，其實不同的生活型態是需要不同的健康支援，選對適合的益生菌就變得格外重要！

「欸你吃的益生菌有效嗎？」、「為什麼益生菌都吃半盒了，還是覺得身體沒什麼感覺？」你或身邊周遭的親友常常會有這樣的納悶嗎？其實會讓「身體無感」的關鍵不光只是活菌數量，隨著市面上益生菌的選擇愈來愈多元，選購的觀念也必須要打掉重練。首先，就如大家已經奉為圭臬的概念——選擇多元菌種的產品「補」充，透過不同菌種的相互作用，來平衡身體裡的微生態。但做到這樣還不夠，想讓益生菌達到最大效益，就還需要能促進益生菌活性與增殖的益生質，在體內好好「養」菌。然而，養菌更要留菌，最後還需要能進一步調節生理機能與代謝的後生元，這麼一來，才能把不同的好菌穩定「留」在體內、好好地發展生長。因此，現在挑選「新一代益生菌」的心法，就是確認品牌是否具備「補、養、留」概念，才能完整守護消化道健康！

迎接新時代就要有新觀念跟隨，主打全方位保健應援品牌「活沛多」，近期全新升級推出「益生菌3.0系列」，邀請所有消費者刷新認知，ㄧ起升級成更懂益生菌的3.0版本！活沛多「益生菌3.0系列」共有5款產品，分別針對現代人多樣化生活需求所設計，包括經常便便不順的外食族、容易有代謝與私密處問題的久坐OL、時不時就打噴嚏的哈啾族、壓力大又淺眠的睡不好族，以及家長特別想幫他們提升活力與保護力的兒童族群。該5款產品雖說都針對不同族群量身打造，但背後都是以「補」、「養」、「留」獨特的益生菌3.0概念為設計出發點，均在不同產品中添加益生質與專利後生元，等於幫體內送進一批技術純良的優秀職人，靠它們打造好菌舒適圈，讓每一份吃進體內的益生菌，都願意好好在該待的地方安穩住下。

忙碌的工作和快節奏的生活，使得很多人忽略了身體保養。無論在平日或季節變化時，總是無預警找上門的不適感或精神不濟，或許都是因為身體缺少適當益生菌和保養機制。活沛多「益生菌3.0系列」全新升級的理念，不僅希望能滿足不同族群的需求，更通過其獨特的配方和先進技術，幫助忙碌的大家在日常生活中hold住健康、提升生活品質，當所有人的守門員與啦啦隊！

無論是外食族、久坐OL、哈啾族、睡不好族，或是還在發育成長中的小朋友，跟著活沛多「益生菌3.0系列」提出的健康解決方案，靠著「補、養、留」幫多種好菌，打造一住下就不想走的健康舒適圈！

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