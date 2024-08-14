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快訊／法國2飆風戰機疑「碰撞」同時墜毀　官兵1脫困2失蹤

▲▼印度向法國訂購的首批5架飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國飆風戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

法國2架飆風戰機14日上午於法國東北部進行任務時，疑似發生碰撞事故而墜毀。兩架軍機上共有3人，目前1人脫困，但仍有一名教官及學員失聯，官方正在大規模進行搜索。目前尚不清楚事故原因，詳細情況仍待釐清。

綜合外媒報導，法國武裝部隊部長表示，目前已找到一名飛行員，確定其安然無恙後送醫治療，另兩名飛行員仍在由憲兵隊、消防員和軍隊進行搜索。

據悉，發生事故的兩架軍機分別為1人、2人駕；單獨駕駛的中校在墜機前使用彈射逃生，雖然受傷但仍意識清楚，另架飛機上的中尉及上尉仍失聯中，3人都是法國國籍。

有消防員表示，事發後已建立搜救總部，目前共出動33人及11車到該區域進行搜救，感嘆現場情況慘烈，到處都是碎片。

目前尚不清楚事故原因和具體地點。

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