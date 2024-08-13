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林郁婷帶奧運金牌回來了！獎牌實價高達3萬　上面有一塊巴黎鐵塔

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊金牌林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲在巴黎奧運勇奪拳擊金牌的林郁婷帶著獎牌回國了。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運正式落幕，台灣拳后林郁婷也帶著她的拳擊金牌回到台灣，而這些象徵運動員最高榮譽的獎牌，其實背後蘊藏著令人驚訝的材料組成與文化意涵，因為今年巴黎奧運的獎牌不僅在材質上有所創新，更是融合了歷史與文化，為每一枚獎牌賦予了獨特的象徵意義。

▲▼2024年巴黎奧運獎牌、奧運金牌。（圖／翻攝olympics.com）

▲2024年巴黎奧運金牌的重量達529公克，下同。（圖／翻攝olympics.com）

綜合外媒報導，不少人或許誤以為奧運金牌是由純金製成，但事實上，歷史上除了1904、1908、1912這3屆奧運外，其餘的奧運會都沒有使用純金製作金牌，而巴黎奧運這枚重達529公克的金牌，也只包含了6公克純金，主要為鍍層，而其餘部分有92.5%是純銀，剩下的18公克則是鐵。

《富比士》指出，這樣的組成讓每枚金牌的實際物理價值達到950美元（約新台幣3萬元），是近幾屆奧運中價值最高的一屆。除了金牌外，銀牌與銅牌的組成也各有特色。銀牌同樣由92.5%的純銀製成，重達525公克，物理價值約為486美元（約新台幣1.5萬元）。至於銅牌，則由銅、鋅、鐵合金製成，重量為455公克，價值僅約13美元（約新台幣422元）。

▲▼2024年巴黎奧運獎牌、奧運金牌。（圖／翻攝olympics.com）

本屆巴黎奧運獎牌是由法國奢侈品綜合企業LVMH旗下的珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）所設計製作。尚美巴黎將其悠久的工藝融入獎牌設計中，在獎牌的一面刻上希臘勝利女神Nike、雅典衛城、巴黎艾菲爾鐵塔，以及五環標誌，象徵奧運歷史與現代的融合。

至於獎牌的另一面，則鑲嵌了一塊來自艾菲爾鐵塔的六角形金屬鐵片。這片鐵片是艾菲爾鐵塔過去在維修時所保留下來的材料，尚美巴黎特別使用了其精湛的工藝，將艾菲爾鐵塔的貼片重新加工後，與獎牌融為一體，為獎牌增添了獨特的文化價值。

▲▼巴黎奧運獎牌。（製圖／記者葉睿涵）

▲▼巴黎奧運獎牌。（製圖／記者葉睿涵）

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