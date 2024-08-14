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一堆人中鏢！早晨「1習慣」害你瘦不下來　美護士：體重恐增加

▲▼ 正妹,賴床,睡覺,睡眠,躺著,女子,女人。（圖／CFP）

▲許多人習慣設置多個鬧鐘，或者開啟「貪睡」功能，可能造成負面影響。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

許多人習慣設置多個鬧鐘，或者開啟「貪睡」功能，試圖在起床前多睡一點。但美國護理師布魯絲（Jordan Bruss）警告，此舉不僅影響健康，還會對身體造成壓力，甚至導致體重增加。

布魯絲經常在TikTok分享健康知識，她最近拍片表示，人們不應該在早上設置多個鬧鐘，因為反覆入睡又醒來，對於人體而言是「非常有壓力」且「創傷性」的，「每天早上被多個鬧鐘吵醒，真的會頻繁擾亂你的快速動眼期，這會造成睡眠惰性（sleep inertia），困倦、疲勞與情緒波動都會增加。」

睡眠惰性又稱為睡眠慣性，指睡醒後認知與感覺運動表現受損的生理狀態，大多出現在早上起床後的15至30分鐘內。

@jordan.bruss Good sleep hygiene is a big part of my physical and mental health. I promise I would not be in the shape I am in without doing some serious research in the deep sleep department. Don't cause yourself extra physical and mental stress. Excess cortisol levels make you gain and hang on to weight. So when the alarm goes off, it's time, get up. You'll look and feel better! #fyp #sleep #sleephygiene #cortisol #cortisollevels #healthylifestyle #healthcoach #lifecoach #nursecoach ♬ original sound - Jordan

此外，這也會提高皮質醇，「每次鬧鐘響起，你就會進入『戰鬥或逃跑反應』（flight or fight response），而過量皮質醇不僅會帶來心理與生理壓力，還會更難保持身材及減肥。」

這段影片引發熱烈討論，有人無法理解，為什麼聽到鬧鐘卻無法醒來，也有人分享他們這麼做的原因，「重新入睡的感覺是最棒的」、「我刻意設定一個前置鬧鐘，打破我的深層睡眠，然後在真正的鬧鐘讓我起床之前，讓自己放鬆10到15分鐘。如果我慢慢來，起床就容易得多」。甚至有人開玩笑說，光是「起床」本身就非常令人創傷。

《每日郵報》報導，睡眠專家阿蕾佐羅（Olivia Arezzolo）也認為，讓自己只靠一個鬧鐘起床，是健康的睡眠策略。她引述知名神經學家沃克（Matthew Walker）的說法表示，按下貪睡按鈕、尤其如果鬧鐘聲響比較刺激而非和緩時，可能導致焦慮和極端壓力。

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