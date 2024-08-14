一堆人中鏢！早晨「1習慣」害你瘦不下來　美護士：體重恐增加

▲許多人習慣設置多個鬧鐘，或者開啟「貪睡」功能，可能造成負面影響。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

許多人習慣設置多個鬧鐘，或者開啟「貪睡」功能，試圖在起床前多睡一點。但美國護理師布魯絲（Jordan Bruss）警告，此舉不僅影響健康，還會對身體造成壓力，甚至導致體重增加。

布魯絲經常在TikTok分享健康知識，她最近拍片表示，人們不應該在早上設置多個鬧鐘，因為反覆入睡又醒來，對於人體而言是「非常有壓力」且「創傷性」的，「每天早上被多個鬧鐘吵醒，真的會頻繁擾亂你的快速動眼期，這會造成睡眠惰性（sleep inertia），困倦、疲勞與情緒波動都會增加。」

睡眠惰性又稱為睡眠慣性，指睡醒後認知與感覺運動表現受損的生理狀態，大多出現在早上起床後的15至30分鐘內。

此外，這也會提高皮質醇，「每次鬧鐘響起，你就會進入『戰鬥或逃跑反應』（flight or fight response），而過量皮質醇不僅會帶來心理與生理壓力，還會更難保持身材及減肥。」

這段影片引發熱烈討論，有人無法理解，為什麼聽到鬧鐘卻無法醒來，也有人分享他們這麼做的原因，「重新入睡的感覺是最棒的」、「我刻意設定一個前置鬧鐘，打破我的深層睡眠，然後在真正的鬧鐘讓我起床之前，讓自己放鬆10到15分鐘。如果我慢慢來，起床就容易得多」。甚至有人開玩笑說，光是「起床」本身就非常令人創傷。

《每日郵報》報導，睡眠專家阿蕾佐羅（Olivia Arezzolo）也認為，讓自己只靠一個鬧鐘起床，是健康的睡眠策略。她引述知名神經學家沃克（Matthew Walker）的說法表示，按下貪睡按鈕、尤其如果鬧鐘聲響比較刺激而非和緩時，可能導致焦慮和極端壓力。