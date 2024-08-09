日本神奈川縣規模5.3地震　氣象廳：與南海海槽大地震無關

▲日本神奈川縣18：57發生規模5.3地震，最大震度5弱。（圖／日本氣象廳）

文／中央社

日本今天當地時間晚上7時57分（台北時間晚上6時57分）發生規模5.3地震，震央在神奈川縣西部，最大震度5弱。日本氣象廳表示，這起地震與8日發布的「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）沒有直接關係。

根據日本氣象廳，今晚地震深度10公里，推定規模5.3，沒有引發海嘯之虞。

地震專家表示，這次地震震央距南海海槽地震預估震源區較遠，加上神奈川縣西部地區平時地震活動就較為活躍，因此和南海海槽的關聯性不大。

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神奈川縣厚木市、中井町、松田町、清川村偵測到震度5弱；埼玉縣所澤市、東京都町田市、國分寺市，以及神奈川縣和山梨縣多地，包括富士河口湖町偵測到震度4。

松田町安全防災室職員表示：「發生了大約5、6秒的左右劇烈晃動，之後持續較小的震動。有一些文件被震落，但建築物沒有毀損。」

厚木市防災官員表示，正評估市內受災情況，尚未收到人員傷亡通報。官員表示：「在地震緊急通報響起之前，市公所出現上下晃動，但時間很短，感覺只持續了10秒，桌子上的東西都沒有掉下來。」

清川村總務課職員表示，正確認村內損害情況，但沒有傳出停電或停水。